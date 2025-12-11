Bỏ lộ trình cũ, người dân bắt buộc dùng xăng E10, E5 từ tháng 6/2026

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định 46 bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012 của Thủ tướng về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Quyết định 53/2012 không còn hiệu lực pháp lý. Toàn bộ quy định trong quyết định này gồm lộ trình, thời điểm, tỷ lệ bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học (như E5, E10) vào xăng dầu truyền thống đều không còn được áp dụng.

Bộ Công Thương nhận định, sau gần một thập kỷ triển khai, Quyết định 53/2012 đã góp phần mở đường cho nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều bất cập khi bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, do vậy cần phải thay thế.

Ngày 7/11, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Xăng E10 sử dụng toàn quốc từ tháng 6/2026 (Ảnh: Thanh Thương).

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung còn vướng mắc để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Bộ Công Thương và các bộ ngành được giao đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng, phân phối nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10. Rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng lộ trình và làm rõ trách nhiệm khi không bảo đảm yêu cầu về nguồn cung.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ lưu ý đề xuất giải pháp điều hành, bảo đảm giá xăng E10 không ảnh hưởng bất lợi đến đời sống người dân, doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 11.