Đồng hồ kim cương gần 4,6 tỷ đồng của mẹ chồng Tăng Thanh Hà

Nữ doanh nhân 55 tuổi được khen nổi bật trong thiết kế Haute Couture (may đo cao cấp) Thu Đông 2024 của nhà mốt Ziad Nakad, có giá ước tính hơn 600 triệu đồng. Để hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, cựu diễn viên chọn bộ trang sức kim cương bản lớn cùng chiếc đồng hồ Clé de Cartier 31mm trị giá 148.000 Euro (gần 4,6 tỷ đồng).

Cựu diễn viên Thủy Tiên diện váy hàng hiệu hơn 600 triệu đồng và đeo đồng hồ Clé de Cartier trị giá 148.000 Euro (gần 4,6 tỷ đồng) tại tiệc cưới của con gái (Ảnh chụp màn hình).

Mẫu đồng hồ xa xỉ Clé de Cartier được chế tác từ vàng trắng 18K mạ rhodium, mặt kính sapphire chống trầy xước và núm vặn đính đá spinel xanh lam. Bên trong là bộ máy Calibre 1847 MC lên dây cót tự động, có khả năng trữ cót 42 giờ và chống nước ở độ sâu 30m.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở tổng cộng 1.618 viên kim cương được đính tỉ mỉ: 437 viên trên vỏ, 245 viên ở mặt số và 936 viên trên dây đeo - tạo nên vẻ ngoài lấp lánh, xa hoa đặc trưng của Cartier.

Ra mắt từ năm 2015 tại Triển lãm SIHH, bộ sưu tập Clé de Cartier đánh dấu bước ngoặt của thương hiệu đồng hồ cao cấp khi kết hợp giữa tinh thần truyền thống và thiết kế hiện đại. Tên gọi “Clé” (chìa khóa) lấy cảm hứng từ núm vặn hình chìa khóa - chi tiết được xem như biểu tượng của dòng đồng hồ này.

Cận cảnh chiếc đồng hồ đắt giá Clé de Cartier 31mm (Ảnh: Cartier).

Clé de Cartier gây ấn tượng với dáng vỏ bầu dục, sự cân đối trong từng đường nét và phong cách tối giản sang trọng. Ý tưởng thiết kế dựa trên thói quen lên dây cót đồng hồ của thế kỷ XIX, được Cartier hiện đại hóa để trở thành yếu tố thẩm mỹ và nhận diện.

Dòng đồng hồ được phát triển với nhiều kích cỡ, phù hợp cả nam lẫn nữ. Các phiên bản nam mang phom dáng nguyên khối mạnh mẽ, trong khi thiết kế cho nữ lại mềm mại, thanh lịch nhưng vẫn giữ tinh thần sang trọng và quý phái của Cartier.

Được biết đến là thương hiệu gắn liền với giới thượng lưu và hoàng gia, Cartier sở hữu sức hút lớn trong làng thời trang xa xỉ. Nhiều nhân vật nổi tiếng cũng tin dùng đồng hồ Cartier, chẳng hạn Công nương Kate Middleton sở hữu mẫu Ballon Bleu. Điều này cho thấy vị thế bền vững của hãng trong thế giới đồng hồ cao cấp.

Chiếc đồng hồ Clé de Cartier không chỉ là món trang sức đắt giá, mà còn là tuyên ngôn về đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế, khẳng định vị thế của cựu diễn viên Thủy Tiên trong giới thời trang xa xỉ và nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp.