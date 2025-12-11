Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33: Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2

Trong ngày thi đấu thứ 2 của SEA Games 33, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế của nước chủ nhà khi gặt hái thêm 22 tấm HCV, tiếp tục bứt phá ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Tính đến 23h ngày 11/12, Thái Lan giành được tổng cộng 79 tấm huy chương, trong đó có 41 HCV, 24 huy chương bạc (HCB) và 14 huy chương đồng (HCĐ). Số lượng HCV mà Thái Lan giành được trong ngày thi đấu thứ 2 tiếp tục vượt trội, khi các VĐV của nước chủ nhà mang về tổng cộng 22 HCV.

Hai VĐV Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh về nhất, nhì cự ly 1500m nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã có ngày thi đấu thành công khi giành thêm 10 tấm HCV, nâng tổng số HCV của mình lên con số 14 sau hai ngày thi đấu. Tổng cộng Việt Nam đã giành được 49 tấm huy chương, gồm 14 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ.

Đội tuyển điền kinh và bơi lội Việt Nam góp công lớn khi giành 4 trong tổng số 10 HCV ở ngày thi đấu thứ 2. Theo đó, VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV ở nội dung chạy 3 bước nam; VĐV Bùi Thị Ngân giành HCV chạy 1500m nữ; Phạm Thanh Bảo giành HCV môn bơi ở cự ly 100m ếch nam; VĐV Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên cùng nhau giành HCV môn bơi nội dung tiếp sức 4 x 200m tự do nam.

Các tấm HCV còn lại lần lượt thuộc về "bộ tứ" Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên ở môn Karate nội dung kata đồng đội nữ); VĐV Nguyễn Hồng Trọng giành HCV môn Taekwondo hạng cân 54kg nam.

VĐV Đặng Đình Tùng giành HCV môn Ju-jitsu-Ne-waza hạng cân 69kg nam; VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện giành HCV môn Thể dục dụng cụ nội dung ngựa vòng và VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong giành HCV môn TDDC nội dung vòng treo.

Đáng chú ý, võ sĩ Nguyễn Ngọc Lượng cũng đã giành chiến thắng trước Alfiandi của Indonesia ở trận chung kết môn MMA hạng moden 60kg nam. Tuy nhiên tấm HCV của võ sĩ này không được tính vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam do môn MMA không được tính vào bảng tổng sắp huy chương.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar để tiến vào bán kết gặp Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Tin vui với đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 11/12 là hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đều giành chiến thắng ở lượt trận cuối để ghi tên mình vào bán kết. Theo đó đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0, trong khi tuyển nữ Việt Nam cũng chiến thắng với tỷ số tương tự trước Myanmar để giành vé vào bán kết.

Trở lại bảng tổng sắp huy chương sau 2 ngày tranh tài, đoàn thể thao Indonesia xếp vị trí thứ 3 khi chỉ kém hơn Việt Nam 1 tấm HCV cũng như đã giành được 20 HCB và 13 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào. Đáng chú ý 2 đoàn thể thao vẫn chưa giành được tấm HCV nào là Brunei và Timor-Leste.

Ngày mai (12/12), SEA Games 33 sẽ có thêm 58 bộ HCV được trao và đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng gia tăng số lượng HCV trên bảng tổng sắp huy chương.