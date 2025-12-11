Jimmii Nguyễn lần đầu hát hit 30 triệu view cùng Khắc Hưng

Mới đây, ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn hé lộ đêm nhạc Du ca lần thứ tư có chủ đề Cay sẽ diễn ra vào thời gian tới.

Jimmii Nguyễn cho biết, 25 ca khúc trình diễn trong đêm nhạc là cuộc đối thoại, tâm tình của cảm xúc, sự hoài niệm. Nhiều nhạc phẩm được biên tập dưới dạng liên khúc, có thêm bản phối mới để dành tặng khán giả.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn sắp tổ chức đêm nhạc "Du ca" lần thứ tư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh các ca khúc chủ đề tình yêu đôi lứa, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn tiết lộ anh cũng sẽ biểu diễn những nhạc phẩm mang chủ đề quê hương, nguồn cội như: Mùa xuân ca giữa quê hương, Hò khoan, Cúi xuống…

Đặc biệt, đêm nhạc có sự góp mặt của 2 khách mời gồm ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Hưng và nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Trong đó, sự kết hợp giữa Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng là điểm nhấn được nhiều khán giả mong chờ.

Hồi tháng 4, ca khúc Cay do 2 nam nghệ sĩ thể hiện trở thành bản hit được yêu thích, hút 30 triệu lượt xem trên YouTube. Việc Khắc Hưng lần đầu hát nhạc bolero và hợp tác cùng "gã lãng tử" Jimmii Nguyễn được cho là phép thử đầy táo bạo.

Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng sẽ lần đầu biểu diễn trực tiếp ca khúc "Cay" trong đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giải thích về lý do mời Khắc Hưng tham gia Du ca, Jimmii Nguyễn cho biết, anh đề cao sự đồng điệu trong phong cách trình diễn và tư duy nghệ thuật của đàn em.

"Jimmii Nguyễn đánh giá cao tinh thần của Khắc Hưng, dù bạn sáng tác đề tài tình yêu hay lý tưởng tuổi trẻ. Sự đan cài của các tình khúc Jimmii Nguyễn và màu sắc tươi mới, hiện đại của Khắc Hưng chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm âm nhạc lý thú cho khán giả", phía Jimmii Nguyễn nói.

Jimmii Nguyễn cho biết thêm, anh cũng sẽ mang đến cho khán giả các phần biểu diễn nhạc cụ như sáo trúc, handpan (nhạc cụ gõ bằng thép), kèn điện tử... đúng tinh thần du ca.

Nam danh ca sẽ trích một phần doanh thu bán vé để làm công tác thiện nguyện, tiếp thêm động lực cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Du ca: Cay sẽ diễn ra ngày 3/1/2026 tại Đà Lạt (cũ).