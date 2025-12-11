Biểu tượng điện ảnh và sắc đẹp của Hàn Quốc qua đời

Theo truyền thông Hàn Quốc, bà trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào ngày 10/12 do sức khỏe suy yếu sau đợt điều trị.

Liên đoàn Nghệ sĩ Điện ảnh Hàn Quốc cho biết đang chuẩn bị bia tưởng niệm nhằm vinh danh nữ diễn viên. Thông tin về sự ra đi của bà khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng.

Ngôi sao kỳ cựu xứ Hàn Kim Ji Mi qua đời ở tuổi 85 (Ảnh: Hancimema).

Sinh năm 1940, Kim Ji Mi được xem là một trong những ngôi sao quan trọng nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Năm 17 tuổi, bà ra mắt màn ảnh rộng với phim Chuyến tàu hoàng hôn (1957) của đạo diễn Kim Ki-young và nhanh chóng vụt sáng thành sao qua tác phẩm Ngôi sao trong tim tôi của Hong Seong-ki.

Trong thập niên 1960, Kim Ji Mi là gương mặt quen thuộc của phòng vé, với hàng loạt vai chính trong những bộ phim ăn khách như Ba giờ chiều ngày mưa (1959) hay Quý cô Jang (1961).

Được ca ngợi vì vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại, bà chinh phục khán giả bằng thần thái cuốn hút. Vai diễn người phụ nữ bí ẩn liên quan đến loạt án mạng trong Bướm lửa (1965) của đạo diễn Jo Hae-won được xem là một trong những vai kinh điển của bà.

Kim Ji Mi được xem là biểu tượng sắc đẹp và điện ảnh của Hàn Quốc (Ảnh: Koreatimes).

Kim Ji Mi cũng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình khi hợp tác với các đạo diễn hàng đầu như Kim Soo-yong và Im Kwon-taek.

Bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Panama và giải Daejong cho vai diễn trong The Earth (1974). Bà tiếp tục nhận thêm hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Daejong cho Lời hứa (1975) của Kim Ki-young và Gilsotteum (1985) của Im Kwon-taek.

Cuộc sống riêng của Kim Ji Mi cũng thu hút sự quan tâm không kém sự nghiệp nghệ thuật. Bà từng lần lượt kết hôn rồi ly hôn với đạo diễn Hong Seong-ki, tài tử Choi Mu-ryong và ca sĩ Na Hoon-a.

Ở đỉnh cao danh tiếng, bà thường được so sánh với huyền thoại Hollywood Elizabeth Taylor nhờ vẻ quyến rũ và hào quang ngôi sao.

Kim Ji Mi dành những ngày tháng cuối đời tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Ngoài diễn xuất, Kim Ji Mi còn đóng góp cho ngành điện ảnh khi thành lập hãng phim Jimi Film và giữ vai trò thành viên Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc.

Tại một buổi trò chuyện mở trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan vào năm 2019, bà từng xúc động nhìn lại sự nghiệp của mình: “Với tư cách diễn viên và một con người, tôi cảm thấy mình đang tiến gần đến chặng cuối của hành trình. Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể giữ tôi mãi trong trái tim”.

Liên đoàn các nhà làm phim Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ trong thời gian tới.