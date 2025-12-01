Xử lý an toàn quả bom MK81 nặng 113kg

Ngày 11/12, Thượng tá Hồ Thăng Trà, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng xử lý an toàn một quả bom MK81 nặng khoảng 113kg còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Đức.

Trước đó, trong quá trình sản xuất, người dân phát hiện vật thể lạ nghi là bom nên báo cáo cơ quan chức năng.

Các lực lượng phối hợp đưa quả bom về vị trí xử lý an toàn (Ảnh: Bình An).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẩn trương điều động lực lượng công binh đến hiện trường khảo sát, xác định chủng loại, tình trạng, mức độ nguy hiểm của quả bom để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Trên cơ sở đánh giá chuyên môn, các lực lượng liên quan đã triển khai đầy đủ thủ tục hành chính, thành lập hội đồng tiêu hủy, tổ chức huấn luyện bổ sung cho đội xử lý bom mìn và chuẩn bị phương tiện chuyên dụng.

Đến trưa 11/12, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, dân quân và công an xã Hiệp Đức tổ chức tháo gỡ, thu gom, vận chuyển quả bom đến khu vực an toàn để hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, quả bom dài hơn 1m, có sức công phá lớn, mức độ sát thương cao nếu phát nổ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc người dân kịp thời phát hiện báo cáo, lực lượng vũ trang địa phương vào cuộc nhanh chóng, chuyên nghiệp đã góp phần loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm tàng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.