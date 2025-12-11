Lưu Diệc Phi khoe eo thon hiếm thấy sau khi ăn kiêng, tập luyện nghiêm ngặt

Loạt hình ảnh mới nhất được Lưu Diệc Phi đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh khi thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nữ diễn viên xuất hiện với phong thái trẻ trung, vóc dáng thon gọn và làn da rạng rỡ, trái ngược hình ảnh đầy đặn từng gây tranh luận hồi đầu năm.

Trong bộ trang phục dạo phố gồm áo crop-top (áo ngắn trên rốn) thể thao, phối cùng chân váy denim và dây chuyền màu vàng, cô khoe vòng eo gọn gàng hiếm thấy. Lối trang điểm tự nhiên càng giúp gương mặt nữ diễn viên trở nên nhẹ nhàng, tươi mới.

Đã rất lâu rồi, công chúng mới nhìn thấy Lưu Diệc Phi tự tin diện đồ ngắn, khoe đôi chân và vòng eo thon. Trước đó, cô nhiều lần nhấn mạnh là không theo đuổi phong cách gầy gò phổ biến trong giới nghệ sĩ Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi cũng là nghệ sĩ nữ hiếm hoi luôn được khen đẹp bất chấp việc cô từng có vẻ ngoài mũm mĩm hơn nhiều so với các đồng nghiệp.

Lưu Diệc Phi không công khai đã giảm bao nhiêu cân, nhưng nhiều nguồn tin giải trí Trung Quốc suy đoán người đẹp đã giảm ít nhất khoảng 7kg, đặc biệt khi so sánh với những hình ảnh có phần tròn trịa của cô trên phim trường hồi đầu năm.

Có lẽ, thành quả giảm cân quá tuyệt vời chính là lý do nữ diễn viên tích cực mặc trang phục khoe da thịt, chứng minh vóc dáng của cô đã thon gọn như cách đây nhiều năm.

Vóc dáng săn gọn của Lưu Diệc Phi càng được chú ý khi cô xuất hiện tại trường đua F1 tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) trong thiết kế của Louis Vuitton. Kiểu tóc buộc cao kết hợp kính râm làm nổi bật phần vai thon và gương mặt gọn gàng, khiến nhiều khán giả Trung Quốc nhận xét cô trẻ trung như sinh viên.

Theo Cosmopolitan, Lưu Diệc Phi không siết cân khắc nghiệt mà chú trọng tập luyện để tăng độ săn chắc của cơ thể.

Cô duy trì thói quen ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và thực đơn khoa học, gồm: trứng, sữa vào buổi sáng; khoai lang, ức gà, thịt bò, cá hồi, bông cải xanh vào bữa trưa và chỉ ăn một bắp ngô vào buổi tối. Chế độ ăn uống giàu protein, ít dầu mỡ kết hợp vận động đều đặn giúp nữ diễn viên cải thiện thể trạng nhanh chóng.

Những hình ảnh Lưu Diệc Phi chụp quảng cáo cho hãng thời trang xa xỉ mới đây cũng cho thấy cô có vẻ ngoài năng động, tươi sáng hơn khi diện áo crop-top và váy dáng dài.

Với vóc dáng thon gọn, Lưu Diệc Phi không còn bó hẹp bản thân trong những thiết kế dài, che vóc dáng và đôi chân như trước đây. Giờ đây, cô thoải mái lựa chọn phong cách thời trang hơn.

Đây được xem là màn tái xuất đáng chú ý sau thời gian nữ diễn viên sống kín tiếng vì vướng tin đồn rời lễ trao giải Bạch Ngọc Lan trong tâm trạng không vui hồi tháng 7. Dù đôi bên không lên tiếng, sự việc phần nào ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, khiến minh tinh hạn chế xuất hiện công khai suốt thời gian dài.

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong ngành giải trí. Theo Sina, mức thù lao quảng cáo của cô thuộc top cao nhất giới nghệ sĩ Trung Quốc, khoảng 25 triệu nhân dân tệ mỗi hợp đồng.

Cô là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bvlgari, Tissot, Shiseido và nhiều nhãn hàng nội địa lớn.

Sau 25 năm hoạt động, ngôi sao sinh năm 1987 vẫn giữ vững vị trí minh tinh hạng A, được yêu mến qua các vai diễn kinh điển như Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và từng đảm nhận vai chính trong Mộc Lan của Disney.

Vóc dáng thon gọn cùng phong cách trẻ trung thời gian gần đây tiếp tục chứng minh khả năng tạo xu hướng và sức ảnh hưởng bền bỉ của “thần tiên tỷ tỷ” trong làng giải trí Hoa ngữ.

