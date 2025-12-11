Hoa hậu Ý Nhi du học: 5h dậy nấu ăn, làm thêm tiết kiệm 30 triệu đồng/tháng

Tối 10/12, sự kiện công bố top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM. Tại đây, ban tổ chức phổ biến lịch trình, những điểm mới của mùa giải và định hướng đồng hành cùng thí sinh trong chặng đường phía trước.

Sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Cô vừa trở về từ Australia được khoảng một tuần, nhân kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng.

Hoa hậu Ý Nhi tại sự kiện Miss World Vietnam (Ảnh: Ban tổ chức).

Chủ tịch Miss World Vietnam - bà Phạm Kim Dung - cho biết, Ý Nhi sẽ dành khoảng một tháng tại Việt Nam để đồng hành cùng thí sinh, sau đó quay lại Australia để đi làm thêm và tiếp tục việc học.

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: "Chúng tôi hỏi sao không ở lại Việt Nam luôn 2 tháng, nhưng Ý Nhi nói phải quay lại Australia làm thêm để có tiền sinh hoạt.

Có lẽ ở Việt Nam, Ý Nhi là hoa hậu có nhiều lý tưởng, khát vọng và vất vả. Bạn ấy rất chăm chỉ, dậy lúc 5h sáng tự nấu cơm mang theo đi làm, trưa ăn đồ mang theo, tối về lại hâm nóng để ăn tiếp. Ý Nhi luôn đăng ký giờ làm tối đa 28 tiếng mỗi tuần để có thêm thu nhập".

Ý Nhi trải lòng về cuộc sống du học tại Australia (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại Australia, Ý Nhi làm nhân viên bán hàng cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng ở sân bay. Nhờ doanh số tốt, cô thường xuyên được thưởng thêm. Theo người đẹp sinh năm 2002, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, cô tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Hoa hậu cho biết, động lực làm việc của cô đến từ mong muốn duy trì dự án nhân ái: "Tôi cố gắng nhiều như vậy để có thể duy trì dự án của mình tốt hơn. Dù ở vai trò Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hay ở bất kỳ đâu, tôi luôn khao khát được cống hiến cho cộng đồng, cho Việt Nam".

Tổng đạo diễn, Trưởng ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 Hoàng Nhật Nam nhận định lứa thí sinh năm nay có nhiều “tân binh” nhưng gây bất ngờ về vóc dáng với hơn 90% thí sinh cao trên 1,7m. Theo đó, đa số thí sinh là sinh viên, có khả năng ngoại ngữ đa dạng như Anh, Trung, Pháp...

Trả lời về việc ảnh hồ sơ thí sinh bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp, ông Hoàng Nhật Nam cho biết: "Trong đợt vừa rồi, thí sinh gửi về rất nhiều ảnh nhưng hầu hết là ảnh selfie hoặc nhờ người thân chụp bằng điện thoại, không phải hình chuyên nghiệp trong studio, không có ảnh dạ hội hay áo tắm. Nhiều bạn không có điều kiện đầu tư, vì vậy ban tổ chức chọn những tấm ảnh dễ thương nhất. Tôi thấy các bạn đẹp và hồn nhiên".

Hình ảnh giản dị của Ý Nhi tại Australia (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm nay, Miss World Vietnam lần đầu tổ chức phần thi Dances of Vietnam, trình diễn trang phục mang màu sắc dân tộc kết hợp tài năng nhảy múa nhằm tôn vinh văn hoá Việt Nam. Hai mẫu trang phục chiến thắng sẽ theo chân Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam tham gia đấu trường Miss World.