Phim ngôn tình kết đôi tổng tài với cụ bà bị teo não thổi bùng tranh cãi

Ngay khi hình ảnh buổi ra mắt phim được lan truyền, cư dân mạng lập tức bày tỏ sự phẫn nộ, đặt câu hỏi về giới hạn nội dung của dòng phim ngắn chiếu mạng. Nhiều bình luận cho rằng, việc đưa người lớn tuổi và bệnh lý thoái hóa não vào kịch bản ngôn tình là thiếu tôn trọng, thậm chí lợi dụng bệnh tật để tạo kịch tính.

“Chẳng lẽ vì lượt xem mà có thể bất chấp như vậy?”, “Chuyện tình lệch tuổi không còn xa lạ trong điện ảnh nhưng kết đôi như thế này thì thật sự vô lý và coi thường tư duy người xem”, “Không thể tin nổi đây là ý tưởng thật”, “Lợi dụng căn bệnh nghiêm trọng để câu view sao?” - là những ý kiến phản ứng gay gắt của khán giả.

Dự án phim ngắn "Tổng tài bá đạo va vào tình yêu với cụ bà mắc chứng teo não” khiến dư luận Trung Quốc bức xúc (Ảnh: Weibo).

Sự việc tiếp tục thổi bùng tranh luận của truyền thông Trung Quốc về chất lượng phim ngắn. Sự phát triển quá nóng của dòng phim này được cho là kéo theo nhiều nội dung dễ dãi, ảnh hưởng đến nhận thức người xem.

Theo Sina, thị trường phim ngắn Trung Quốc bùng nổ từ năm 2022, đạt doanh thu 6,9 tỷ USD vào năm 2023 và thu hút hơn nửa tỷ lượt xem trong năm 2024.

Trước thực trạng này, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã tăng cường kiểm duyệt. Năm 2024, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ban hành hai văn bản siết chặt việc sản xuất phim về chủ đề trung niên và các phim thuộc mô-típ “tổng tài bá đạo”.

Tại hội thảo phim ngắn ở Hàng Châu (Trung Quốc) gần đây, một nhà sản xuất đã thẳng thắn chỉ ra sự lặp lại đến mức đáng lo ngại của dòng phim này: “Trong một năm, có hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn một cách khó tin, 2.000 tiểu thư thất lạc bật khóc khi đoàn tụ. Số cảnh tát nhau có khi đủ quấn quanh Trái Đất vài vòng”.

Những bộ phim ngắn có nội dung vô lý đang khiến dư luận và cơ quan quản lý văn hóa của Trung Quốc lo ngại (Ảnh: Sina).

Theo các chuyên gia, nhiều phim ngắn hiện nay được làm theo công thức rập khuôn: Tổng tài - hiểu lầm - cao trào - tát - yêu đương. Nội dung rỗng, đạo cụ rẻ tiền nhưng nhân vật luôn khoác lên hình ảnh doanh nhân giàu có, dẫn đến việc tuyên truyền lối sống xa rời thực tế.

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc nhấn mạnh các phim ngắn lấy nhân vật doanh nhân làm biểu tượng thành công, quyền lực nhưng đan xen cốt truyện phi lý là nguy hiểm, có thể khiến giới trẻ hiểu sai về giá trị sống.

Cơ quan này yêu cầu các dự án phải bám sát đời sống thật, không tuyên truyền “mơ mộng nhà giàu”, không cổ súy lối sống hưởng thụ hay đặt nặng tiền bạc. Ngoài ra, các nền tảng phát sóng cũng được yêu cầu kiểm duyệt gắt gao hơn để ngăn chặn phim ngắn lạm dụng hình ảnh xa xỉ, khoe của, sùng bái quyền lực.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh và cấm sản xuất các phim chiếu mạng xây dựng hình tượng nhân vật “siêu nhân”, phi thực tế. Theo đó, các dự án không sử dụng nhân vật sở hữu năng lực siêu nhiên, phô diễn võ công thần kỳ hoặc sử dụng những tình tiết thiếu logic, sai lệch lịch sử.

Theo cơ quan chức năng, các hình ảnh và nội dung phi thực tế này làm phai nhạt yếu tố chân thực, không có lợi cho quá trình hình thành và phát triển tư duy của thanh thiếu niên.

Những dự án phim ngắn phát trên các nền tảng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới thói quen giải trí, nhận thức của thế hệ trẻ Trung Quốc (Ảnh: Dramalist).

Trước đó, Trung Quốc cũng đã ban hành quy định chấm dứt “thẩm mỹ ẻo lả” trong ngành giải trí, cấm nam nghệ sĩ theo phong cách phi giới tính, trang điểm đậm hay ăn mặc màu mè vì bị cho là ảnh hưởng tới chuẩn mực thẩm mỹ của giới trẻ.

Các dòng phim đam mỹ, yêu sớm, tình một đêm cũng nằm trong danh sách hạn chế. Theo AFP, trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Trung Quốc ngày càng sụt giảm, giới chức nước này đang nỗ lực khơi dậy các giá trị nam tính truyền thống ở thế hệ trẻ.

Theo Sina, cơ quan quản lý văn hóa tại Trung Quốc tích cực tăng cường giám sát và chấn chỉnh hoạt động sản xuất các dự án phim ảnh, âm nhạc nhằm định hướng giới trẻ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và văn minh.