Hà Nội sắp đón mưa dông, rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du có rét đậm, vùng núi cao rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, Bắc Trung Bộ 12-15 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội đêm 12 và ngày 13/12, có mưa vừa, mưa to và dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, Hà Nội trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Hà Nội sắp đón mưa rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đêm 12/12 đến hết 13/12, phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Phú Thọ, phía Đông Sơn La, phía Đông Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Chiều và đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ 14/12, mưa lớn giảm dần ở các khu vực trên.

Dự báo thời tiết ngày 12/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.