10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất 2025: Giọng hát AI chiếm sóng

Google vừa công bố danh sách 10 ca khúc Việt Nam được tìm kiếm thịnh hành nhất năm 2025, phản ánh bức tranh âm nhạc đa sắc màu với sự góp mặt của nhiều thể loại, đặc biệt là âm nhạc được thực hiện bởi giọng hát của AI.

Dưới đây là 10 tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật của năm.

"Bắc Bling" - Hòa Minzy

"Bắc Bling" - Hòa Minzy (Video: YouTube).

Ra mắt vào tháng 3, Bắc Bling của Hòa Minzy đã tạo nên cơn sốt khi kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại. Ca khúc do Tuấn Cry sáng tác và Masew sản xuất, nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu bắt tai và thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đặc biệt là với giới trẻ.

Tác phẩm này đã xuất sắc giành giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025. MV của Bắc Bling cũng trở thành một hiện tượng, từng đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop và hiện ghi nhận 278 triệu lượt xem trên YouTube.

"Tái sinh" - Tùng Dương

"Tái sinh" - Tùng Dương (Video: YouTube).

Tái sinh, ca khúc mở đầu album Multiverse (Đa vũ trụ) của Tùng Dương, ra mắt vào tháng 11/2024, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi phát hành.

Bài hát này đã lọt top xu hướng TikTok và đạt 48 triệu lượt xem từ video biểu diễn liveshow Người đàn ông hát.

Với phong cách dễ nghe và giàu cảm xúc, Tái sinh đã giúp Tùng Dương tiếp cận được lượng lớn khán giả trẻ, khác với hình ảnh "nặng triết lý" thường thấy ở anh. Tháng 3, ca khúc này đã thắng giải Bài hát của năm tại Cống hiến.

Nhạc sĩ Tăng Duy Tân sáng tác bài hát dựa trên câu chuyện tình cảm của Tùng Dương và bà xã Giang Phạm.

"Còn gì đẹp hơn" - Nguyễn Hùng

"Còn gì đẹp hơn" - Nguyễn Hùng (Video: YouTube).

Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, Còn gì đẹp hơn mang màu sắc mộc mạc và giàu xúc cảm. Nguyễn Hùng đã viết ca khúc này khi đang ở doanh trại quân đội Củ Chi để chuẩn bị nhập vai Hải trong phim, anh xúc động đến mức bật khóc ở đoạn điệp khúc.

Dù không phải nhạc phim chính thức, ca khúc đã trở thành "linh hồn" của bộ phim và liên tục xuất hiện trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Còn gì đẹp hơn cùng với Bắc Bling đã được vinh danh Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025.

"Nỗi đau giữa hòa bình" - Hòa Minzy

"Nỗi đau giữa hòa bình" - Hòa Minzy (Video: YouTube).

Là nhạc phim chính của phim Mưa đỏ, Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy đã tái hiện một cách chân thực nỗi đau của những người phụ nữ thời chiến, khi chồng và con mãi nằm lại chiến trường.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mất gần một tuần để tìm hiểu chất liệu trước khi hoàn thành ca khúc chỉ trong ba giờ. Khi thu âm, Hòa Minzy đã xúc động đến mức bật khóc ngay đoạn cao trào. MV của bài hát kể câu chuyện về người vợ có chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

"Mưa chiều" - giọng hát AI

"Mưa chiều" - giọng hát AI (Video: YouTube).

Sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, Mưa chiều đã được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau, nổi bật nhất là phiên bản rock của Phương Thanh và bản cover (hát lại) của AI gây nhiều tranh luận.

Bản AI đã đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok, dấy lên lo ngại trong giới chuyên môn về việc lạm dụng công nghệ trong âm nhạc. Tuy nhiên, sức hút của ca khúc không hề giảm, đưa Mưa chiều vào top tìm kiếm năm nay.

"Dù cho tận thế" - Erik

"Dù cho tận thế" - Erik (Video: YouTube).

Bản ballad Dù cho tận thế của Erik, ra mắt vào tháng 2, là nhạc phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn. Ca khúc thể hiện tình yêu mãnh liệt của chàng trai dành cho người mình thương.

MV Dù cho tận thế đã thu hút 63 triệu lượt xem trên YouTube.

"Phép màu" - Nguyễn Hùng

"Phép màu" - Nguyễn Hùng (Video: YouTube).

Là nhạc phim Đàn cá gỗ, tác phẩm đoạt Cánh Diều Vàng 2024, ca khúc Phép màu của Nguyễn Hùng có giai điệu nhẹ nhàng và lời ca giản dị, lan tỏa thông điệp hướng thiện.

Bài hát đã được cộng đồng cover rộng rãi, trở thành xu hướng trên TikTok và thường xuyên xuất hiện trong các lễ tổng kết cuối năm học.

"Mất kết nối" - Dương Domic

"Mất kết nối" - Dương Domic (Video: YouTube).

Nằm trong E.P Dữ liệu quý, Mất kết nối của Dương Domic theo phong cách tối giản, kể về sự đổ vỡ của tình yêu.

Từ khi phát hành, Mất kết nối đã chiếm giữ nhiều thứ hạng cao, lọt top 100 video nhạc hàng đầu thế giới trên YouTube và đạt 100 triệu lượt xem vào cuối tháng 5. Ngày 4/12, bài hát đứng đầu bảng Top Songs 2025: Vietnam của Apple Music.

"Gã săn cá" - Quang Hùng MasterD và nhóm Em xinh say hi

"Gã săn cá" - Quang Hùng MasterD và nhóm Em xinh say hi (Video: Vie).

Gã săn cá là bài thi của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn, Maiquinn, Saabirose cùng Quang Hùng MasterD tại show Em xinh say hi.

Sáng tác của DC Tâm mang phong cách ma mị. Nhóm nghệ sĩ đã đầu tư sân khấu với hình ảnh thuyền trưởng - tiên cá độc đáo. Tiết mục đạt 26 triệu lượt xem, được đánh giá cao và giúp đội đi tiếp vào vòng trong.

"Say một đời vì em" - giọng hát AI

"Say một đời vì em" - giọng hát AI (Video: YouTube).

Ra mắt vào tháng 8, Say một đời vì em do Hương My Bông sáng tác, Ken Quách phối khí và "ca sĩ" AI hát đã thịnh hành trên TikTok nhờ giai điệu trữ tình pha rumba hiện đại.

Nhiều bản cover ca khúc này của Nguyên Vũ, Phan Đinh Tùng, Hà Nhi đã nhận được sự chú ý lớn. Tác giả cho biết bài hát được viết từ trải nghiệm cá nhân sau biến cố tình cảm, đồng thời phủ nhận tin đồn do AI sáng tác.