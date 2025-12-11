Mới đây, Bryan Johnson chính thức công khai mối quan hệ bằng một bức thư tình dài đăng trên mạng xã hội. Nhân vật được gọi là “mảnh ghép còn thiếu” của anh là Kate Tolo (27 tuổi), đồng sáng lập dự án chống lão hóa Blueprint.

Triệu phú công nghệ Bryan Johnson công khai chuyện tình bí mật với bạn gái kém 21 tuổi, Kate Tolo (Ảnh: X).

Trong thư, Johnson tiết lộ cả hai quen biết từ 5 năm trước, khi Tolo gia nhập Kernel - công ty giao diện não do anh sáng lập.

Anh cho biết ấn tượng đầu tiên về Tolo là “sự tỏa sáng đặc biệt”, và sự kết nối trong công việc dần phát triển thành tình cảm. Hai người yêu nhau nhưng cố giữ bí mật để xem đây có thực sự là tình yêu lâu dài.

Để công khai chuyện tình, Johnson đăng bức ảnh cả hai đang ngồi thiền đối diện nhau trên ghế đôi màu trắng, đầu gối của họ chạm vào nhau. Anh chia sẻ: “Cơ thể tôi thấy nhanh nhẹn, dẻo dai và thư giãn. Mọi thứ đều cảm thấy trẻ trung”.

Bryan Johnson hạnh phúc khi có sự đồng hành của Kate trong những năm qua (Ảnh: YouTube).

Triệu phú chống lão hóa thừa nhận: “Tôi tin Kate như tin mẹ mình. Tôi đã mong chờ điều này cả đời. Trước đó, chúng tôi đã mất nhiều thời gian để hòa hợp”. Johnson cũng gọi Tolo là “người hùng thầm lặng” đứng sau các thử nghiệm cải thiện sức khỏe của anh. Johnson từng có 3 con riêng với mối quan hệ trước.

Kate Tolo (SN 1997) lớn lên tại Australia. Cô là em gái của vận động viên bóng rổ Marianna Tolo - thành viên đội tuyển Australia giành HCĐ Olympic 2024. Sau khi tốt nghiệp ngành thời trang tại Đại học Canberra, Tolo chuyển đến New York (Mỹ) vào năm 20 tuổi để theo đuổi sự nghiệp thiết kế.

Cuối năm 2016, cô tình cờ đọc một bài viết về công trình AI (trí tuệ nhân tạo) của Johnson và tầm nhìn về sự hòa hợp giữa con người và công nghệ.

Kate Tolo thừa nhận, bạn trai có sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới lối sống của cô (Ảnh: Instagram).

Bị thu hút bởi tư duy đặc biệt của triệu phú công nghệ, Tolo chủ động liên hệ xin hợp tác. Phải tới 4 năm sau khi gửi thư, Tolo mới nhận được phản hồi. Năm 2021, Tolo chấp nhận giảm lương để trở thành trợ lý của Johnson.

Hiện tại, Tolo là người hỗ trợ Johnson trong các buổi livestream (phát sóng trực tuyến) và các hoạt động của dự án Blueprint. Trang cá nhân có gần 50.000 người theo dõi nhưng cô rất hiếm khi đăng ảnh riêng tư, chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc.

Bryan Johnson (SN 1977) là doanh nhân công nghệ người Mỹ, được biết đến với vai trò nhà sáng lập Braintree - công ty cung cấp giải pháp thanh toán cho nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn.

Năm 2013, Johnson bán Braintree cho PayPal và trở thành triệu phú công nghệ. Sau thương vụ này, Johnson chuyển hướng sang lĩnh vực khoa học - công nghệ sinh học.

Johnson thành lập Kernel, công ty phát triển thiết bị giao diện não nhằm nghiên cứu hoạt động thần kinh, và OS Fund - quỹ đầu tư hỗ trợ các công ty công nghệ tiên phong.

Tên tuổi Bryan Johnson được chú ý nhiều nhất khi công khai Blueprint - dự án chống lão hóa với mục tiêu “đảo ngược tuổi tác”. Trên kênh cá nhân, Johnson đặt mục tiêu đến năm 2039 sẽ “ngăn chặn quá trình lão hóa”.

Bryan Johnson tích cực nghiên cứu, theo đuổi lối sống kỷ luật để có vẻ ngoài "trẻ mãi không già" (Ảnh: X).

Mỗi năm, Johnson chi khoảng 2 triệu USD cho chế độ sinh hoạt và y tế nghiêm ngặt bao gồm: Theo dõi sức khỏe liên tục, tuân thủ thực đơn tối ưu, tập luyện khoa học, liệu pháp ánh sáng và nhiều hình thức thử nghiệm sinh học khác.

Johnson duy trì lối sống rất kỷ luật như: Ngủ lúc 20h30 và thức dậy lúc 5h, không bao giờ ngủ chung giường với ai, coi việc ngủ dưới 8 tiếng là “hành động bạo lực đối với cơ thể”. Triệu phú người Mỹ cũng chỉ ăn bữa cuối trong ngày trước 11h30 để phục vụ chế độ nhịn ăn chống lão hóa.

Johnson cho biết nhờ chế độ nghiêm ngặt, cơ bắp của anh thuộc top 98% nam giới, huyết áp tốt hơn 90% người 18 tuổi, mật độ xương thuộc top 99%, khả năng sinh sản cao hơn 99% nam giới. Anh cũng khuyên mọi người nên xông hơi mỗi ngày để cải thiện sức khỏe.

Với sự kết hợp giữa tư duy công nghệ và tham vọng thay đổi giới hạn sinh học con người, Bryan Johnson hiện được xem là gương mặt nổi bật và cũng gây tranh cãi của phong trào nghiên cứu trường thọ.