Ca sĩ MIN tái xuất sau 3 năm "ở ẩn", hình ảnh gợi cảm tuổi 37 gây chú ý

Vừa qua, ca sĩ MIN thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một lễ hội ở TPHCM. Là một trong những nghệ sĩ Việt tham gia biểu diễn, MIN "ghi điểm" nhờ thần thái trẻ trung, giàu năng lượng. Nữ ca sĩ mang đến loạt ca khúc gồm Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, Vì yêu cứ đâm đầu, (Từng là) Boyfriend, Girlfriend… khiến hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo.

Sau chương trình, hình ảnh MIN trong trang phục năng động với áo hai dây và chân váy ngắn, khoe vóc dáng săn chắc, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả khen cô trẻ trung, cuốn hút.

Đặc biệt, nhiều người bất ngờ khi biết tuổi thật của MIN. Theo đó, nữ ca sĩ sinh năm 1988 nhưng vẫn giữ được diện mạo trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 37. Một số khán giả cho rằng "thời gian đã bỏ quên MIN".

Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, MIN còn biết cách "ăn gian tuổi" với phong cách thời trang mang màu sắc Hàn Quốc. Trong mắt khán giả, cô gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đầu hoạt động.

Từng là nữ ca sĩ có 7 ca khúc hơn trăm triệu lượt xem, nhưng MIN có 3 năm không ra mắt sản phẩm mới, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện hay gameshow. Gần đây cô mới tích cực trở lại với các hoạt động âm nhạc.

Nhắc về biến cố 3 năm qua, MIN cho biết, thời gian đó, cô cho phép mình học cách lắng nghe bản thân, chậm rãi và dịu dàng hơn sau nhiều biến động. Đây cũng là giai đoạn nữ ca sĩ đối diện với tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Gần đây, cô thừa nhận bản thân từng trải qua những tổn thương trong tình yêu.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Có những điều trong 3 năm qua khiến tôi tổn thương, nhưng tôi xem đó là bài học. Mọi người có thể nghĩ đó là một mối tình, nhưng thật ra đó còn là hành trình tôi học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự đứng dậy".

Trước đó, MIN từng vướng nghi vấn hẹn hò rapper 16 Typh. Tháng 11/2020, MIN gây chú ý khi công khai hôn má 16 Typh trên sân khấu chung kết Rap Việt. Từ sau đó, hai nghệ sĩ nhiều lần được bắt gặp đi ăn, du lịch, xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không xác nhận mối quan hệ. Đến giữa năm 2022, họ được cho là đã chia tay khi đồng loạt bỏ theo dõi nhau trên trang cá nhân.

Sau những tin đồn tình cảm, MIN chọn khép kín đời tư. Hiện tại, cô trở lại với các hoạt động âm nhạc, nỗ lực duy trì năng lượng sáng tạo và giữ vững vị thế trong thị trường nhạc Việt.

