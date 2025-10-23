MIN trở lại sau 3 năm vắng bóng: “Tôi đã học cách đối diện với cô đơn”

Từng là nghệ sĩ nữ có nhiều MV đạt trăm triệu lượt xem nhất trong làng nhạc Việt với 5 sản phẩm, MIN thừa nhận, khó khăn mà cô gặp phải trong 3 năm qua là "đi chậm".

Thời gian qua, nữ ca sĩ không ra sản phẩm liên tục, cũng không xuất hiện nhiều trên gameshow. Cô cũng không gặp gỡ ai ngoài một vài người bạn thân lâu năm. Nhưng nhờ khoảng lặng đó, nữ ca sĩ học cách lắng nghe chính mình, chậm rãi và dịu dàng hơn.

MIN thừa nhận cô dần thu mình lại vì cảm thấy không ai hiểu mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, MIN phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên “Dear Min”, đánh dấu sự trở lại âm nhạc sau 3 năm kể từ album đầu tay. Album gồm 10 ca khúc, như một cuộc trò chuyện giữa nữ ca sĩ với chính mình, cũng là nhìn lại những gì trải qua.

MIN cho biết cô không còn áp lực phải chạy theo xu hướng thịnh hành. “Thay vì chạy theo cái mới, tôi chọn trung thực với cảm xúc của mình. Sự mới mẻ không nhất thiết phải đến từ xu hướng, mà đến từ cách mình nhìn thế giới. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có gam màu riêng. Khi tôi trung thực với nó, âm nhạc sẽ tự nhiên thay đổi theo”, ca sĩ chia sẻ.

MIN cho rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều trong 3 năm qua, biết mình muốn gì và cũng đến lúc cho khán giả thấy những khía cạnh rất ít khi thể hiện ra bên ngoài.

Ca sĩ bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi dám mở hết ngăn kéo cảm xúc của mình, không giấu và không tô vẽ màu hồng lên những nỗi buồn. Mọi thứ thật hơn, mong manh hơn và cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn", ca sĩ chia sẻ.

MIN cho rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều trong 3 năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Album không đơn thuần xoay quanh chuyện tình yêu, mà là trải nghiệm đi qua những tổn thương của MIN. Cô nói: “Có những điều trong 3 năm qua khiến tôi tổn thương, nhưng tôi xem đây là những bài học cho mình. Mọi người có thể nghĩ đó là một mối tình, nhưng thật ra đó còn là hành trình tôi học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự mình đứng dậy".

Với MIN, album lần này là cách cô giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn, bằng cách dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Hành trình đó có những lúc mệt nhoài, nhưng mỗi giai đoạn như một cánh cửa nhỏ, mở ra rồi khép lại một phần quá khứ.