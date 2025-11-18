Loạt mỹ phẩm Mailisa nhập từ Trung Quốc "biến mất", người dùng hoang mang

Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới dịch vụ thẩm mỹ, một lĩnh vực được cho là "cỗ máy kiếm tiền" của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa là bán mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Chuỗi thẩm mỹ viện thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Khoảng hơn 70 các sản phẩm từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ... đều thuộc thương hiệu Doctor Magic được thẩm mỹ viện giới thiệu là nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Giỏ hàng trên sàn thương mại điện tử trống trơn

Các sản phẩm bán theo dạng combo giá lên đến hàng triệu đồng. Chẳng hạn, bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi giá 2,55 triệu đồng; bộ kem dưỡng hỗ trợ tái tạo da giá 3,85 triệu đồng; bộ kem dưỡng hỗ trợ sẹo rỗ giá 3 triệu đồng...

Các sản phẩm này được thẩm mỹ viện giới thiệu rầm rộ trên nhiều trang mạng xã hội, website chính thức. Tuy nhiên, đến ngày 16/11, danh mục "sản phẩm" trên thanh menu của website không còn hiển thị, các bài đăng về sản phẩm Doctor Magic trên website này cũng không thể truy cập. Trước đó vài ngày, website này vẫn hiển thị đầy đủ hình ảnh, thông tin mô tả và giá bán của các bộ mỹ phẩm Doctor Magic.

Trên gian hàng của thẩm mỹ viện trên TikTok Shop và gian hàng khác liên quan từng được Mailisa quảng cáo cũng đồng loạt ẩn hoặc gỡ hết các sản phẩm Doctor Magic. Tuy nhiên, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử này, ghi nhận lên đến hàng trăm nghìn sản phẩm đã được bán ra.

Các gian hàng đều ẩn/gỡ các sản phẩm Doctor Magic mà thẩm mỹ viện Mailisa từng kinh doanh trên TikTok Shop (Ảnh: Chụp màn hình).

Người dùng liên hệ mua sản phẩm tại các trang chính thức trên Facebook, Zalo hay website của thẩm mỹ viện này cũng đều không được phản hồi. Trên trang Facebook sở hữu hơn 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa vẫn cập nhật các bài viết mới, tuy nhiên không còn livestream bán các sản phẩm Doctor Magic kể từ ngày 13/11.

Người dùng hoang mang

Trước động thái lạ của thẩm mỹ viện này, đặc biệt sau thông tin bị cơ quan công an kiểm tra các chi nhánh trên toàn quốc, không ít người tiêu dùng đã và đang sử dụng các sản phẩm Doctor Magic mua từ thẩm mỹ viện bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Trong video chia sẻ, chị C.H. (Đà Nẵng) cho biết đang điều trị nám được 7 ngày và sử dụng bộ sản phẩm N3 Doctor Magic gồm 3 sản phẩm chuyên hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang và sạm màu đã được 3 ngày mua từ thẩm mỹ viện Mailisa.

"Tuy nhiên, sau khi đọc được thông tin thẩm mỹ viện bị kiểm tra trên toàn quốc, tôi cảm thấy lo lắng và không biết có nên tiếp tục sử dụng bộ sản phẩm đã mua hay không. Sau khi suy nghĩ lại, tôi vẫn quyết định tin dùng bộ sản phẩm do chưa có thông tin chính thống nào về chất lượng sản phẩm", chị chia sẻ.

Một số sản phẩm thương hiệu Doctor Magic do thẩm mỹ viện Mailisa nhập khẩu và phân phối độc quyền được người tiêu dùng mua về sử dụng (Ảnh: Ngọc Bích).

Trong khi đó, chị Ngọc Bích (TPHCM) cho biết đã mua một bộ kem Doctor Magic trị nám da mặt của thẩm mỹ viện Mailisa giá 15,55 triệu đồng. Do nghĩ hàng chất lượng, an toàn nên chị quyết định mua sử dụng. "Tôi dùng 3 bộ sản phẩm trong 9 tháng, thời gian đầu sử dụng da mặt rất đẹp nhưng bị mỏng đỏ, sau đó đốm nám lên nặng hơn nên tôi ngưng sử dụng và quyết định đi điều trị ở bệnh viện da liễu", chị nói.

Tương tự, kể với phóng viên Dân trí, chị P. (Hà Nội) cho biết cho biết chị đã chi gần 20 triệu đồng mua khoảng 7-8 bộ mỹ phẩm N3 Doctor Magic của Mailisa và sử dụng trong hơn một năm nay, kết hợp điều trị tại thẩm mỹ viện.

"Trong thời gian dùng, da rất bóng, mịn và đẹp, nhưng chỉ cần ngừng bôi 3-5 ngày là da xấu đi rõ rệt, lộ mao mạch đỏ, da mỏng và dễ kích ứng. Sau khi dừng sử dụng khoảng 2 tuần, các đốm nám xuất hiện dày đặc, da mất sắc tố, khô và kém đàn hồi. Khi tôi phản ánh, phía thẩm mỹ viện giải thích rằng nám “đẩy chân lên” và cần điều trị bằng laser", chị cho biết.

Tuy nhiên, chị P. cho biết khi đi khám da liễu, bác sĩ khẳng định da chị đã bị nhiễm corticoid, hiện chị phải ngừng toàn bộ sản phẩm và chuyển sang phác đồ điều trị phục hồi.

Theo thông tin trên nhãn các sản phẩm thương hiệu Doctor Magic, đơn vị nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam đều là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE (quận 12 cũ, TPHCM) do ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu kiêm chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Các công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm gồm HongKong Doctor Magic Biotechnology Limited và HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, đều có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp, công nghệ sinh học, đồng thời tham gia hoạt động xuất nhập khẩu mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, thông tin trên nhãn các sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Mailisa thường "khoe" sản phẩm Doctor Magic được nhập khẩu về bằng nhiều container (Ảnh: Chụp màn hình).

Sản phẩm chính của doanh nghiệp này là gia công OEM (gia công theo thiết kế và yêu cầu của khách hàng) các sản phẩm trị tàn nhang và mụn, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm dành cho da có vấn đề, sản phẩm trang điểm và làm sạch da.

Về chất lượng sản phẩm thương hiệu Doctor Magic, bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) nhiều lần khẳng định đây là sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm tra và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Trong một video đăng tải hồi tháng 4/2023 trên kênh TikTok có 3 triệu người theo dõi, bà Mai cho biết hệ thống Mailisa có 16 triệu khách quen và các sản phẩm luôn bán rất chạy, thậm chí “bán cả container”.