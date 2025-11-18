Tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu từ 1/1/2026

Mức đóng BHXH được quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật BHXH, tính trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Luật BHXH không quy định mức đóng BHXH tối thiểu mà chỉ quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất tại Điểm đ Khoản 1 Điều 31.

Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Theo Khoản 13 Điều 141 Luật BHXH, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở.

Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất hiện nay bằng mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở đang áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP).

Tiền lương tối thiểu vùng tăng lên, mức đóng BHXH thấp nhất cũng tăng theo (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Tuy nhiên, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, tiền lương do người sử dụng lao động chi trả thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất cao hơn mức trên.

Lý do là tiền lương thấp nhất của người lao động làm việc theo hợp đồng được quy định tại Bộ luật Lao động và tiền lương này được tính theo lương tối thiểu.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 91 Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Tiền lương này cũng là căn cứ để đóng BHXH bắt buộc.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu mới áp dụng từ ngày 1/1/2026, tăng 7,2% so với lương tối thiểu hiện hành.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, khi mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì tiền lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động cũng tăng lên, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tiền lương này làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nên khi tiền lương tăng thì mức đóng BHXH bắt buộc thấp nhất cũng tăng lên.

Đối với nhóm lao động này, mức đóng BHXH bắt buộc hằng tháng (chưa tính bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế) là 25% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; trong đó, người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí - tử tuất, người sử dụng lao động đóng 17% (14% vào quỹ hưu trí - tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau - thai sản).

Như vậy, mức đóng BHXH bắt buộc thấp nhất của nhóm lao động làm việc theo hợp đồng từ ngày 1/1/2026 như sau:

Thực tế thu nhập của người lao động thường cao hơn mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, doanh nghiệp thường trả lương cơ bản cho người lao động ở mức thấp nhất, chỉ vừa đủ cao hơn mức lương tối thiểu để giảm số tiền đóng BHXH.

Hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Vì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là cơ sở để tính các chế độ cho người lao động như: Trợ cấp thai sản, ốm đau, lương hưu, tử tuất, mai táng phí…

Khi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp thì các chế độ BHXH cũng thấp. Với mức đóng cao hơn, các khoản trợ cấp và lương hưu sau này của người lao động sẽ cao hơn.