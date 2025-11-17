Theo cơ quan chức năng, các chứng cứ này đang được tiếp tục xác minh để củng cố căn cứ buộc tội đối với nam ca sĩ nổi tiếng và bác sĩ kê đơn. Do cuộc điều tra vẫn diễn ra, cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết cho truyền thông.

Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế Hàn Quốc liên quan đến thuốc hướng thần hoặc các loại thuốc thuộc nhóm ma túy dễ gây nghiện, Psy có thể bị khởi tố hình sự, đối mặt mức phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Bác sĩ kê đơn cũng có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề.

Psy bị điều tra việc sử dụng thuốc hướng thần trái phép từ tháng 7 (Ảnh: Newsen).

Cảnh sát cho biết họ đã có bằng chứng xác định sai phạm của Psy trong việc sử dụng thuốc kê toa. Trước đó, bác sĩ kê thuốc hướng thần cho Psy phủ nhận cáo buộc cung cấp thuốc trái phép, cho rằng chủ nhân bản hit Gangnam Style là trường hợp điều trị từ xa.

Trong khi đó, công ty quản lý của Psy khẳng định nam ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và phải dùng thuốc ngủ theo đơn, dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên môn. Công ty thừa nhận Psy đã sai khi để quản lý đi lấy thuốc thay, song khẳng định không có hành vi sử dụng thuốc trái phép.

Tuy nhiên, một bác sĩ khác tại Hàn Quốc cho rằng đây chỉ là lời bao biện, đồng thời khẳng định hành động của Psy vi phạm Luật Y tế nước này.

“Điều luật về đơn thuốc qua trung gian đã bị P NATION (công ty của Psy) diễn giải thành nhận thuốc thay. Tuy nhiên, chúng tôi đều hiểu rằng việc một người không phải bệnh nhân đến nhận thuốc thay chính là hình thức kê đơn trung gian.

Các loại thuốc hướng thần như Xanax, Stilnox hay các thuốc thuộc nhóm ma túy tuyệt đối không được kê đơn qua khám từ xa hoặc cho người nhận thay. Luật Y tế Hàn Quốc quy định rất rõ”, vị bác sĩ cho biết.

Nếu bị kết tội, Psy có khả năng phải ngồi tù 1 năm và bị phạt hành chính (Ảnh: Naver).

Theo người này, các vi phạm liên quan đến thuốc hướng thần hoặc chất dễ gây nghiện đều bị xử lý nghiêm, do đó Psy và bác sĩ kê đơn khó tránh khỏi trách nhiệm pháp lý.

Cuối tháng 7, dư luận châu Á rúng động khi Psy và bác sĩ điều trị bị điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Psy bị nghi nhận trái phép thuốc hướng thần Xanax và Stilnox từ năm 2022 đến nay, thông qua việc để quản lý đến nhận thuốc thay mà không trực tiếp thăm khám.

Cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường từ một nguồn tin và sau đó tiến hành khám xét bệnh viện để thu thập hồ sơ liên quan.

Psy (SN 1977) là nghệ sĩ cá tính của làng nhạc Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010). Album gần nhất của anh, Psy 9th, phát hành năm 2022.

Năm 2012, Psy trở thành hiện tượng toàn cầu với Gangnam Style, MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem. Hiện, MV này vượt mốc 5,6 tỷ lượt xem. Điệu nhảy “cưỡi ngựa” do Psy sáng tạo cũng từng tạo nên trào lưu trên toàn thế giới.

Psy từng tự nhận mình là “kẻ lập dị” trong âm nhạc, và chính sự khác biệt đã giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Năm 2019, anh thành lập Công ty giải trí P NATION, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jessi, HyunA, Dawn, Crush, Heize... Về đời tư, Psy kết hôn năm 2006 và có một cặp song sinh.