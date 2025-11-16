Huỳnh Anh và vợ hơn 6 tuổi mặc đồ đôi, tình tứ trên thảm đỏ ở Hà Nội

Tối 15/11, tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, MC Bạch Lan Phương và chồng - diễn viên Huỳnh Anh - xuất hiện nổi bật với phong thái thanh lịch và kín đáo nhưng vẫn cuốn hút.

Bạch Lan Phương diện váy đen tối màu, kết hợp túi Louis Vuitton xuyên thấu, thể hiện gu thời trang thời thượng.

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Anh - MC Bạch Lan Phương xuất hiện trên thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 tối 15/11 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trang phục của nam diễn viên và vợ hơn 6 tuổi là đồ đôi, được thực hiện bởi nhà thiết kế (NTK) Cao Minh Tiến, người bạn thân thiết của gia đình Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương nhiều năm qua.

Bạch Lan Phương cho rằng, chọn mặc hai bộ trang phục này vừa tôn lên vẻ sang trọng, vừa thể hiện sự quý mến dành cho người anh của cô.

Bên cạnh vợ, Huỳnh Anh chọn vest đen với thiết kế tay áo thanh lịch, cổ áo và phần tay áo điểm chi tiết màu đỏ, đồng điệu với trang phục của Bạch Lan Phương. Sự kết hợp tinh tế này tạo nên hình ảnh hài hòa, sang trọng và nổi bật cho cặp đôi trên thảm đỏ.

Cặp đôi nắm tay nhau sánh bước tình tứ, thu hút ống kính truyền thông tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Gần đây, nam diễn viên Huỳnh Anh tham gia bộ phim Cách em 1 milimet trong vai Bách khi lớn và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Hình tượng trong phim giúp nam diễn viên tạo ấn tượng mạnh, đồng thời lượng người hâm mộ của anh ngày càng tăng.

Phản ứng của Bạch Lan Phương khi chồng nhận loạt thư từ người hâm mộ (Video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bạch Lan Phương tiết lộ rằng, chồng cô nhận được nhiều thư và tin nhắn từ người hâm mộ.

Khi được hỏi cô có xem những tin nhắn này hay không, Bạch Lan Phương hài hước đáp: “Ai mà gửi cho anh ấy thì chỉ anh ấy biết thôi. Tôi không biết những việc này”.

Bạch Lan Phương cho biết chồng cô nhận được nhiều thư và tin nhắn từ người hâm mộ, nhưng cô không đọc vì tôn trọng sự riêng tư của anh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Để có được những thành công như hiện tại, Bạch Lan Phương tiết lộ rằng, chồng cô đã phải nỗ lực và vất vả rất nhiều. Khi Huỳnh Anh tham gia quay phim Biệt dược đen, cô từng đến trường quay để tận mắt chứng kiến cường độ làm việc căng thẳng của ê-kíp làm phim.

Bạch Lan Phương kể: “Làm phim thật sự rất vất vả, nhiều cảnh quay kéo dài cả ngày, ê-kíp làm việc không ngừng nghỉ. Qua đó mới thấy nghề diễn viên cực kỳ khắt khe”.

Không chỉ quan tâm đến hình ảnh của chồng, Bạch Lan Phương còn thường xuyên nhắc Huỳnh Anh giữ gìn sức khỏe và duy trì vóc dáng phù hợp với từng vai diễn, cho thấy sự đồng hành ăn ý của cặp đôi trong cả công việc lẫn đời sống.

Huỳnh Anh cho biết sự hỗ trợ của vợ giúp anh duy trì phong độ trước công chúng và được khán giả yêu mến (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ về việc ngày càng được khán giả yêu mến, Huỳnh Anh cho biết, sự hỗ trợ của vợ đã giúp anh duy trì phong độ ổn định. Việc Bạch Lan Phương luôn nhắc anh chú ý đến hình thể và sức khỏe trở thành động lực để anh xuất hiện chỉn chu hơn trước công chúng.

Nhờ đó, Huỳnh Anh nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

“Lượng fan ngày càng tăng, và tôi cảm thấy mình cần giữ phong độ tốt để không phụ lòng khán giả”, anh bày tỏ.

Sau thành công của “Cách em 1 milimet” Huỳnh Anh bật mí sẽ vào TPHCM tháng 12 để bàn bạc về dự án phim mới (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bật mí về dự định sắp tới, nối tiếp thành công của Cách em 1 milimet, nam diễn viên cho biết anh sẽ vào TPHCM trong tháng 12 để bàn bạc về một dự án phim mới.

Tuy vậy, Huỳnh Anh thận trọng nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là dự định. Mọi thứ chưa diễn ra nên tôi chưa thể nói trước điều gì”.

Anh cũng hài hước chia sẻ về sự linh hoạt trong công việc của mình: “Vợ chồng là công dân toàn cầu. Ở đâu có công việc, nơi nào cần mình thì mình tới”.

Hiện tại, vợ chồng Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh ở Hà Nội để tiện cho công việc.

Năm 2020, Huỳnh Anh công khai yêu MC Bạch Lan Phương. Tại thời điểm đó, Bạch Lan Phương đang là mẹ đơn thân và có một con gái 8 tuổi. Tháng 2/2021, Huỳnh Anh cầu hôn cô.

Anh từng chia sẻ: "Tôi yêu nhiều nhưng chưa từng hỏi cưới ai. Khi gặp Phương tôi đã bất ngờ về những gì cô ấy trải qua. Cô ấy cho tôi cảm giác mình là mảnh ghép cô ấy cần. Gia đình cô ấy cũng tạo cho tôi không khí như tôi là một phần của họ. Vậy nên thế đấy, bọn tôi đến với nhau".

Lan Phương cho biết, cô và diễn viên Huỳnh Anh tự nguyện tìm hiểu, yêu và đến với nhau không phải vì nhan sắc.

Bạn trai kém 6 tuổi là người đầu tiên khiến nữ MC thoải mái, tự tin để mặt mộc mỗi khi ở cạnh nhau.

"Tôi không mê anh ấy vì nhan sắc mà ở sự chân thành, nhiệt tình. Một số người không cho những người đổ vỡ như tôi được quyền hạnh phúc. Họ cứ vùi dập bằng những lý do mà họ nghĩ ra, họ mỉa mai tôi không xứng. Như thế nào là không xứng?", cô bày tỏ.