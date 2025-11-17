Khoảnh khắc gây sốt của dàn sao Việt tại Tuần lễ Thời trang

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 có nhiều khoảnh khắc khiến khán giả không thể rời mắt, trong đó thu hút nhất là sự xuất hiện của các siêu mẫu, hoa hậu, á hậu...

Giữ vai trò vedette (kết màn) cho bộ sưu tập của thương hiệu Pantio, Hoàng Thuỳ tái hiện lại điểm nhấn từng gây “chấn động” tại Bán kết Miss Universe 2019 (Mỹ) bằng cú xoay váy uyển chuyển, kết hợp kỹ thuật catwalk (diễn thời trang) giàu năng lượng. Màn trình diễn bùng nổ giúp cô nhận được sự tán thưởng từ giới mộ điệu.

Siêu mẫu Hoàng Thùy (SN 1992, Thanh Hóa) là Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Năm 2017, cô trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đến năm 2019, cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ và lọt vào top 20 chung cuộc.

Một khoảnh khắc ấn tượng khác của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 đến từ sự xuất hiện đầy quyền lực của siêu mẫu Lan Khuê. Cô diện bộ váy đỏ rực với những đường cắt xẻ táo bạo trong bộ sưu tập (BST) The Color of moonlight (Sắc màu của ánh trăng) do nhà thiết kế (NTK) Hứa Lê Đức Anh và stylist Lê Minh Ngọc thực hiện.

Giữ vai trò vedette, Lan Khuê thu hút ánh nhìn với thần thái sang trọng, sắc lạnh và bước catwalk dứt khoát. Thiết kế khoét sâu phần ngực cùng chân váy xuyên thấu tôn đôi chân dài, chuyển động mềm mại theo từng bước đi, đem lại vẻ quyến rũ mà tinh tế.

Lan Khuê (tên đầy đủ Trần Ngọc Lan Khuê, SN 1992, từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 và lọt top 14 Hoa hậu Thế giới 2015).

Lại Mai Hoa, Quán quân Vietnam’s Next Top Model, liên tục ghi dấu tại Tuần lễ Thời trang khi đảm nhận cả hai vị trí quan trọng: First face (mở màn) và vedette cho nhiều BST trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, trong phần trình diễn một thiết kế màu xanh xuyên thấu của NTK Hà Linh Thư, tà váy dài khiến cô trượt ngã khi bước xuống bậc thang. Dù vậy, người mẫu cao 1,84m vẫn giữ trọn phong thái, khéo léo thu chân tạo thành dáng ngồi đẹp mắt, rồi đứng lên đầy bản lĩnh và tiếp tục sải bước với biểu cảm kiêu hãnh trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Ngay sau đêm diễn, khoảnh khắc xử lý chuyên nghiệp của cô lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Video do Harper’s Bazaar Việt Nam đăng tải thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem, đặc biệt gây chú ý khi “báo đen” Naomi Campbell - siêu mẫu huyền thoại của làng mốt thế giới để lại lời khen: “Thật xinh đẹp”.

Huỳnh Tú Anh (SN 2002, Bình Dương, cao 1,78m) để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng khi liên tục đảm nhận cả vị trí first face và vedette cho các BST của nhiều nhà mốt trong và ngoài nước.

Cô cũng trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên trình diễn trong show chính thức của Chanel vào ngày 4/11, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Ấn tượng nhất trong chuỗi sự kiện là khoảnh khắc Huỳnh Anh hóa thân thành “nữ hoàng bóng đêm” trong BST Nocturne Éternelle của NTK Singapore Frederick Lee, với thiết kế dựng phom 3D mô phỏng cành cây gai ôm lấy đường cong cơ thể, kết hợp sắc đen cánh quạ, ánh phản chiếu của vảy rắn và ren mỏng manh, tạo nên không gian thời trang huyền bí.

So kè nhan sắc dàn hoa hậu Việt trong vị trí vedette Tuần lễ Thời trang (Video: Cẩm Tiên).

Sự kiện không chỉ mang đến những khoảnh khắc ấn tượng mà còn có các màn trình diễn táo bạo, khoe hình thể, điển hình là Á hậu Trái đất 2025 Trịnh Mỹ Anh. Cô xuất hiện với trang phục lộng lẫy của NTK Ivan Trần, trong đó điểm nhấn gây chú ý nhất là vòng 3 táo bạo, được phô diễn dù có quần bảo hộ bên trong, khiến nhiều khán giả đỏ mặt.

Dù diện trang phục có phần hở bạo, Trịnh Mỹ Anh vẫn tự tin dẫn dắt không khí show, khoe đôi chân dài miên man và vòng eo thon. Hình ảnh của cô chiếm trọn ánh nhìn từ hàng trăm máy ảnh, máy quay và điện thoại, tạo nên khoảnh khắc vừa táo bạo vừa cuốn hút trên sàn diễn.

Không chỉ có những màn hở táo bạo, sự kiện còn gây chú ý với thần thái tỏa sáng của Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International 2024).

Bước trên sàn diễn trong vai trò kết màn, cô diện chiếc váy ngắn bên trong được bọc ngoài bằng một lớp kén, tạo ấn tượng mạnh về thị giác.

Ngoài dàn mẫu trẻ, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 còn chào đón NSƯT Kim Xuyến ở tuổi 80. Lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn, nữ nghệ sĩ mang đến hình ảnh đầy sức sống, khiến khán giả reo hò thích thú.

Trong bộ trang phục nằm trong BST Kẻ mộng du của NTK Cao Minh Tiến, ở tuổi 80, Kim Xuyến uyển chuyển từng bước đi trên sàn runway, khiến cả khán phòng liên tục vỗ tay và reo hò cổ vũ. Được biết, bà tự trang điểm và làm tóc cho bản thân.

Sinh năm 1945 tại Hà Nội, xuất thân từ cô gái thôn quê xứ Đoài (Hà Tây cũ), bà từng có một sự nghiệp sân khấu lẫy lừng với nhiều vở kịch kinh điển như: Hà Nội mùa đông năm 46, Hoa và cỏ dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi... Khán giả truyền hình cũng quen thuộc với bà qua các tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần và nhiều bộ phim hài Tết được yêu thích.

Đêm nhạc còn ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của ca sĩ Minh Hằng với diện mạo hoàn toàn khác lạ.

Trên sân khấu thời trang, cô để tóc bạch kim cắt ngắn, mặc trang phục màu trắng cắt xẻ, khoe vòng eo thon và trình diễn ca khúc mới mang tên Director (Đạo diễn), sáng tác ẩn ý về việc làm chủ cuộc đời như một đạo diễn.

Hình ảnh trẻ trung, sôi động của Minh Hằng toát ra nguồn năng lượng như các nghệ sĩ Gen Z (thế hệ 1997-2012), khác biệt hoàn toàn so với vẻ đằm thắm của “mẹ bỉm sữa” trước đây. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả có mặt tại sự kiện suýt chút nữa không nhận ra nữ ca sĩ.

“Chị đẹp” Lynk Lee cũng có dịp khoe nét nữ tính trên sàn diễn thời trang. Bộ trang phục của cô được điểm xuyết vòng cổ và vòng tay với họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, mang đến tổng thể vừa hiện đại vừa đậm chất văn hóa truyền thống.

Trên sàn diễn, nữ ca sĩ gây ấn tượng với những bước đi uyển chuyển và thần thái tự tin.

Lynk Lee (tên thật Tô Mạnh Linh, SN 1988) là ca sĩ nổi tiếng với loạt ca khúc tuổi học trò như: Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Năm 2020, cô công khai hành trình chuyển giới và thực hiện phẫu thuật dây thanh quản. Năm 2023, Lynk Lee tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, lọt vào top 14 chung cuộc.

Không chỉ trên sàn diễn, thảm đỏ cũng gây sốt với độ “chịu chơi” của Tùng Dương. Nam ca sĩ xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 với phong thái lịch lãm, trầm tĩnh, khác hẳn hình ảnh cá tính, phá cách quen thuộc trên thảm đỏ những năm trước.

Anh diện bộ trang phục toàn hàng hiệu nước ngoài mang tông màu đen, nổi bật với kiểu dáng tinh gọn và chất liệu cao cấp.

Điểm nhấn là bộ vest của nhà mốt Alexander McQueen trị giá 9.800 bảng Anh (gần 340 triệu đồng), kết hợp túi cầm tay cùng thương hiệu khoảng 80 triệu đồng và đôi giày đính đá lấp lánh Christian Louboutin, giá 40-100 triệu đồng tuỳ phiên bản, khiến anh trở thành tâm điểm của sự kiện.

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Anh - MC Bạch Lan Phương gây bất ngờ khi tình tứ xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, một dịp hiếm hoi cả hai công khai đi chung. Cặp đôi liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật, thể hiện sự quan tâm và gắn kết.

Nam diễn viên nổi bật với phong thái thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn cuốn hút, trong khi Bạch Lan Phương diện váy đen tối màu, kết hợp túi Louis Vuitton xuyên thấu, thể hiện gu thời trang thời thượng.

Trang phục của cả hai là đồ đôi, do NTK Cao Minh Tiến thực hiện, vừa tôn lên vẻ sang trọng, vừa làm nổi bật sự gắn kết tinh tế của cặp đôi trên thảm đỏ.

Trong loạt khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện thời trang, không thể không kể đến khoảnh khắc suýt lộ ngực của Bùi Thu Thủy - Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2024.

Khi di chuyển trong chiếc váy khoét táo bạo, Bùi Thu Thủy để lộ một phần vòng một, thu hút sự bàn luận trên mạng. Video quay cảnh này thu hút gần 3 triệu lượt xem chỉ sau nửa ngày.

Nhiều cư dân mạng cho rằng thiết kế quá táo bạo, phần khoét rộng khiến cô lộ da thịt quá nhiều, thậm chí có bình luận nghi ngờ cô cố tình hở để thu hút sự chú ý.

Những khoảnh khắc trên sàn diễn và thảm đỏ đã biến Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 thành một sự kiện đáng nhớ, để lại dấu ấn cả về thời trang lẫn phong thái của các nghệ sĩ.