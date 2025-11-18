Ngày 17/11, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND xã, phường bố trí đầy đủ các trang thiết bị, địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới, thông suốt (Ảnh: Công Bính).

Các xã, phường được yêu cầu bố trí công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công có trình độ chuyên môn sâu, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ người dân tận tình, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư, xây dựng.

“Thường xuyên giám sát hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Việc thực hiện quy định đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong thủ tục hành chính cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Các xã, phường tập trung theo dõi việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử cũng như theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã.

Xây dựng kế hoạch, phương án nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền internet, mạng nội bộ phục vụ hoạt động của Trung tâm.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường cũng chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền của cấp xã và liên thông cấp xã tại địa phương.

Các địa phương kịp thời tổng hợp, gửi về các sở, ngành để được hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình, xây dựng quy trình nội bộ, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt, hiệu quả theo hình thức phi địa giới trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các sở, ngành thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ các Trung tâm xã, phường trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức phi địa giới hành chính.