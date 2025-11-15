Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Tuấn Hưng cho biết, mẹ nam ca sĩ qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi.

"Vợ chồng anh Tuấn Hưng rất đau buồn và đang làm các thủ tục để lo hậu sự cho mẹ. Đây là mất mát to lớn với gia đình nam ca sĩ...", người đại diện cho biết.

Tuấn Hưng và mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trưa 15/11, Tuấn Hưng chia sẻ bức ảnh anh và mẹ chụp ảnh khi anh khoảng 15 tuổi với dòng trạng thái "Nắm lấy tay con mẹ ơi, con yêu mẹ". Nhiều đồng nghiệp, khán giả đã vào trang cá nhân động viên giọng ca Tìm lại bầu trời.

Trước đó, mẹ của Tuấn Hưng điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Sau một thời gian, bà được xuất viện, về nhà để tiện cho người thân chăm sóc.

Con trai, con dâu thay nhau túc trực bên giường bệnh. Từ đầu tháng 10 đến nay, Tuấn Hưng liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về tình hình sức khỏe của mẹ.

"Về nhà ôm bà nội và hôn một cái rồi đập tay thể hiện sự quyết tâm vững tin dù hành trình phía trước có như thế nào đi nữa.

Bà nội giỏi quá, hôm nay bắt đầu cựa mình rồi nói chuyện rồi thủ thỉ... Bà tự nói "Mẹ làm được rồi nè" và đưa hai tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhòe như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan biến đi", anh viết trên trang cá nhân.

Với Tuấn Hưng, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời. Thời trẻ, bà bươn chải buôn bán ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội, để lo toan gia đình. Lúc nhỏ, anh thường theo mẹ ra chợ, loanh quanh chơi bên gánh hàng của bà.

Vì nghịch ngợm, anh thường xuyên bị mẹ đánh đòn. Khi Tuấn Hưng muốn nghỉ Đại học Thăng Long để theo đuổi đam mê ca hát, mẹ anh từng buồn vì muốn con học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định.

Giữa tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu với mong muốn mẹ có sức khỏe tốt hơn sau thời gian lâm bạo bệnh.

"Tôi không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình và để bản thân tu tập, cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương tôi. Ai chưa hiểu, tôi cũng thương vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình", Tuấn Hưng chia sẻ.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ...

Ngoài ca hát, anh tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ... Gần nhất, anh đóng vai phụ phim Đào, phở và piano. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuấn Hưng còn được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn và hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh kết hôn với hot girl Hương Baby (Trần Thu Hương) năm 2014 và có 3 con.