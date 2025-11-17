Nữ MC song ngữ có vóc dáng như người mẫu nổi bật trên sàn thời trang

Đây là mùa thứ 5 MC Thu Thủy đồng hành cùng tuần lễ thời trang này.

Đã đứng trên sân khấu của VIFW nhiều năm, nhưng tới mùa này, MC Thu Thủy khiến khán giả ấn tượng hơn bởi những màn “biến hóa” đầy bất ngờ. Trong 4 đêm của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Thu Thủy đổi tới 8 bộ váy của những nhà thiết kế khác nhau.

Nữ MC sở hữu vóc dáng thanh mảnh. Dù cao chưa tới 1,7m nhưng cô có số đo 3 vòng chuẩn với số đo dành cho người mẫu.

Trong đêm đầu tiên, nữ MC xuất hiện yêu kiều và nền nã với chiếc đầm màu trắng có phần áo choàng thướt tha, bắt mắt.

Ngay sau đó, người đẹp khoe đường cong gợi cảm với chiếc đầm ôm sát được thiết kế lạ mắt bởi 2 màu hồng - đen nổi bật.

Sang đến đêm thứ 2, Thu Thủy để lại dấu ấn mạnh mẽ không chỉ bởi khả năng dẫn song ngữ chuyên nghiệp mà còn với tạo hình cá tính trong chiếc đầm ngắn chất liệu da phối cùng boot cá tính.

Đêm thứ 3, MC Thu Thủy lại gây ấn tượng với 2 thiết kế đối lập. Chiếc đầm đỏ - đen đính cườm đem đến cho cô vẻ đẹp thu hút, bí ẩn và đầy sắc sảo.

Trong khi đó, chiếc váy trắng với áo choàng dài tôn lên nét dịu dàng, thanh khiết.

Ở đêm cuối cùng của tuần lễ thời trang, nữ MC bước lên sân khấu với vẻ đẹp ngọt ngào cùng chiếc đầm dạ hội màu hồng có phần chân váy tạo độ phồng uốn lượn như một đóa hoa.

Sau cùng, người đẹp để lại ấn tượng mạnh mẽ với chiếc váy trắng ôm sát cùng áo choàng đen cá tính và cuốn hút.

Người đẹp tiết lộ, cô quyết định thử thách bản thân với 8 trang phục đặc biệt trong 4 đêm dẫn bởi vì: “VIFW luôn là sân khấu mà tôi thích thử nghiệm hình ảnh mới. Cho nên thay vì bó buộc vào một phong cách cố định, tôi chọn “biến hóa” để thỏa sức truyền tải cảm xúc trong lúc dẫn dắt: Lúc mềm mại, lúc quyền lực… tuỳ vào ý tưởng của từng đêm diễn".

Liên tục xuất hiện với 8 trang phục trong 4 đêm nhưng Thu Thủy vẫn đảm bảo phần dẫn tiếng Anh chuyên nghiệp. Cô được khán giả khen có phát âm chuẩn, dễ nghe.

Nữ MC cho biết thêm: “Áp lực lớn nhất với tôi không chỉ là thay đồ trong thời gian rất ngắn, mà còn là chuyển ngữ sang tiếng Anh trực tiếp cho bạn dẫn và cả các diễn giả ngay trên sân khấu. Ngôn ngữ của thời trang thì rất đa dạng: Lúc thì trừu tượng, lúc lại bay bổng và giàu hình ảnh, nên tôi phải chuẩn bị một vốn từ đa dạng đồng thời giữ sự tập trung để chuyển ngữ đúng tinh thần của màn trình diễn".

Được nhiều khán giả biết tới với thành tích 8.5 IELTS, song, với Thu Thủy, MC song ngữ không phải đơn thuần chỉ là “người chuyển ngữ”, mà còn phải truyền tải tối đa tinh thần của sự kiện tới quan khách thông qua ngôn ngữ, phục trang và tác phong của chính mình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp