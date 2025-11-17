Thanh Lam ôn kỷ niệm cũ với "Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky

Đêm nhạc Jazz concert - IMMERSED và triển lãm Living Heritage - Di sản cho tương lai vừa diễn ra tại TPHCM, mang đến không gian nghệ thuật - nơi âm nhạc, trình diễn và yếu tố di sản được kết hợp theo hướng đa giác quan.

Tâm điểm chương trình là màn trình diễn của nghệ sĩ piano Jazz quốc tế Niels Lan Doky. Đêm diễn do tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam thực hiện, nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, hướng đến một cấu trúc âm thanh - thị giác, mang tính đối thoại giữa Jazz quốc tế và chất liệu Việt Nam đương đại.

"Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm diễn khởi động bằng tiết mục múa đương đại của nghệ sĩ Chika Tatsumi (Nhật Bản) và Nguyễn Đức Hiếu - nghệ sĩ Việt Nam đoạt Huy chương vàng Liên hoan Múa Quốc tế 2024. Các chuyển động được thiết kế tối giản, tạo nhịp dẫn cho sự xuất hiện của Niels Lan Doky sau đó.

"Hiệp sĩ Jazz" chia sẻ, ông đã chờ dịp quay trở lại Việt Nam gần ba thập kỷ. Đồng hành cùng Niels Lan Doky là hai nghệ sĩ Felix Pastorius (bass) và Jonas Johansen (trống). Cả hai đều có kinh nghiệm biểu diễn lâu năm, góp phần định hình tiết tấu và cấu trúc cho phần trình diễn của bộ ba.

Trong phần mở đầu, Niels Lan Doky, Felix Pastorius và Jonas Johansen trình diễn loạt tác phẩm tiêu biểu như Journey of a legend, Free at last, Just do it...

Các màn trình diễn được xử lý theo tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của Jazz nhưng vẫn giữ cấu trúc. Kết thúc mỗi tiết mục, Niels Lan Doky mỉm cười, nhìn sang hai cộng sự như một ký hiệu, rồi quay về phía khán giả.

Không gian đêm nhạc được thiết kế sang trọng (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần hai được mở ra với tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc. Dù lần đầu kết hợp cùng nhau, hai nghệ sĩ nhanh chóng tìm được điểm chung về nhịp và cách dẫn dắt giai điệu. Những tiết mục như Till the end of time hay Houellebecq giữ tiết tấu vừa phải, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Đêm nhạc càng thêm màu sắc bởi sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu làng nhạc Việt. Diva Hà Trần xuất hiện trong tiết mục Swim good, sau đó tiếp tục mang đến bản hit Thu cạn. Giọng hát giàu nội lực của Hà Trần góp phần đẩy mạch cảm xúc của chương trình.

Thanh Lam - Hà Trần thăng hoa trong đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần cuối tập trung vào các tác phẩm gợi nhắc chất liệu văn hóa Việt, với sự góp mặt của diva Thanh Lam, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Trong đó, diva Thanh Lam gây chú ý khi có màn tái hợp với Niels Lan Doky sau gần 30 năm kể từ album Asian Sessions (1999). Những ca khúc Thanh Lam thể hiện trong đêm nhạc cũng nằm trong dự án âm nhạc của chị và Niels Lan Doky trước đây.

Các tiết mục Một thoáng Tây Hồ, Biển cười, Đố tình… được xử lý theo tinh thần giao thoa giữa Jazz và giai điệu truyền thống, khép lại một đêm diễn chú trọng yếu tố trải nghiệm, đối thoại văn hóa.