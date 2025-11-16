Hoa hậu Trái đất Việt Nam xuất hiện giữa ồn ào không được thi quốc tế

Tối 15/11, thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, quy tụ dàn sao đình đám, trong đó Trâm Anh - Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 - thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện khi đang có những bàn tán xung quanh cuộc thi này.

Người đẹp diện bộ trang phục tông đen gồm áo Valenciani đến từ (nhà thiết kế) NTK Adrian Anh Tuấn, kết hợp mũ nồi và túi Chanel.

Được biết, dù đạt danh hiệu Hoa hậu, song khi ban tổ chức công bố đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2025, Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh mới là người được lựa chọn.

Sau đó, Mỹ Anh đi thi quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Earth Water (Hoa hậu Nước) tại cuộc thi.

Khi được hỏi về lý do không được cử đi Miss Earth 2025 dù sở hữu hình thể và thành tích nổi bật, trong khi một thí sinh có thứ hạng thấp hơn lại được chọn và giành thành tích quốc tế, Trâm Anh thẳng thắn chia sẻ rằng, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng, đồng thời cô gửi lời chúc mừng đến Á hậu Trịnh Mỹ Anh - người đã đại diện Việt Nam và đạt thành tích cao.

“Biết đâu năm tới tôi sẽ có cơ hội tham gia lại. Tôi hy vọng khi đó sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ khán giả”, người đẹp cho hay.

Trâm Anh (SN 2006) hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo 87-64-93cm, từng đăng quang Hoa khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc trước khi đến với Miss Earth Vietnam 2025. Cô được nhiều khán giả đánh giá là gương mặt tiềm năng cho đấu trường quốc tế.

Ngoài dàn người đẹp, thảm đỏ còn có sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Huyền trong trang phục của nhà thiết kế (NTK) Cao Minh Tiến.

Mới đây, cô vừa tổ chức đám cưới với diễn viên Đình Tú và nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả.

Xuất hiện tại sự kiện, Ngọc Huyền gây bất ngờ khi không đi cùng chồng Đình Tú.

Tiết lộ với phóng viên Dân trí, Ngọc Huyền cho biết do chồng cô có việc bận. Cô đi cùng những người bạn thân, đều là các diễn viên, KOL (người có tầm ảnh hưởng) và người mẫu nổi tiếng.

Ngọc Huyền cũng bật mí, hôm nay cô chọn trang phục của NTK Cao Minh Tiến (ở giữa ảnh) vì yêu thích sự thanh lịch và hiện đại trong phom dáng, tạo nên hình ảnh nổi bật trên thảm đỏ.

Người mẫu Thúy Hằng - chị em song sinh với người mẫu Thúy Hạnh - xuất hiện cùng mẹ trên thảm đỏ trong trang phục của NTK Cao Minh Tiến.

Cô diện váy đen xuyên thấu, đính hoa văn kim tuyến trắng nổi bật. Thúy Hằng chia sẻ, với kinh nghiệm làm thời trang lâu năm, cô rất háo hức khi được tham dự sự kiện, đồng thời tận hưởng cơ hội chiêm ngưỡng những xu hướng mới và tinh thần sáng tạo của NTK.

Vợ chồng Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương gây bất ngờ xuất hiện tình tứ cùng nhau tại thảm đỏ thời trang.

Hoa khôi Đặng Phương Thảo gây ấn tượng với bộ váy đen, phần đuôi dài uyển chuyển. Nữ sinh 2005 đến từ Hà Nội nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và gần đây nhất là danh hiệu Hoa khôi Đại học Điện lực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Thảo cho biết bộ trang phục lấy cảm hứng từ những bông hoa hồng, phần đuôi dài phía sau giúp khoe trọn đôi chân. Cô cũng tiết lộ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để xuất hiện hoàn hảo trong Tuần lễ Thời trang.

Ngoài ra, nhiều người mẫu, hoa hậu và á hậu khác xuất hiện với những bộ trang phục nhã nhặn, lấp lánh tông trắng, tôn lên nét nữ tính và duyên dáng trên thảm đỏ.

Bên cạnh đó, nhiều bộ trang phục phá cách, kết hợp chi tiết cách điệu độc đáo như váy hồng khoe vai trần hay chân váy xuyên thấu, mang đến vẻ đẹp khác lạ và giúp các người đẹp trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Trước đó, trong các đêm diễn trước của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, hàng loạt người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng cũng khoe những bộ trang phục ấn tượng.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cũng có mặt trên thảm đỏ. Cô lựa chọn áo dài truyền thống mang gam màu xanh nhẹ nhàng, tôn lên vẻ thanh lịch và nền nã. Mái tóc dài buông xoã tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ giúp người đẹp giữ trọn nét dịu dàng, đằm thắm.

Cặp đôi Đức Hiếu - Thuỳ Linh gây chú ý khi xuất hiện trong tà áo dài của NTK Vũ Việt Hà. Hai bộ trang phục kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống Việt và sự phá cách hiện đại.

“Chúng tôi rất vui khi được tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025. Bộ áo dài hôm nay thể hiện rõ tinh thần Việt Nam nhưng vẫn hợp xu hướng thời trang đương đại”, Đức Hiếu chia sẻ.

Cặp đôi cho biết họ đến sự kiện theo lời mời của NTK Vũ Việt Hà, người anh thân thiết và là gương mặt mà họ luôn ngưỡng mộ trong làng mốt Việt.

Hoa hậu Du lịch Châu Á 2019 Phạm Lan Anh chọn chiếc váy dạ màu đỏ rực rỡ, đến từ nhà mốt Hà Duy. Cô tiết lộ đây là một trong những bộ trang phục mà NTK Hà Duy rất tâm đắc.

Điểm nhấn của bộ váy nằm ở phần cổ vồng và cánh rơi được xử lý cầu kỳ, cùng phom dáng ôm sát tôn đường cong. “Bộ trang phục này vừa kín đáo vừa tôn dáng, thể hiện sự tinh tế và sang trọng của người phụ nữ Việt", Lan Anh chia sẻ.

Với dàn khách mời nổi tiếng và những thiết kế mang đậm bản sắc, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 tại Hà Nội không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà còn là nơi hội tụ của tinh thần sáng tạo, nơi vẻ đẹp và phong cách cùng thăng hoa.