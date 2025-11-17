Phản ứng của vợ cũ khi cựu Thủ tướng Canada hẹn hò ca sĩ gợi cảm Katy Perry

Nhiều tháng qua, truyền thông quốc tế xôn xao trước tin ông Justin Trudeau hẹn hò Katy Perry. Cặp đôi được cho là bắt đầu tìm hiểu từ tháng 7 và đến tháng 10, họ công khai xuất hiện tay trong tay khi cùng dự một chương trình nghệ thuật tại Pháp.

Trong podcast Arlene Is Alone phát sóng mới đây, Sophie Grégoire đã thẳng thắn chia sẻ về phản ứng của mình trước loạt thông tin tình cảm của chồng cũ.

Sophie Grégoire gây chú ý khi chia sẻ về chuyện tình của chồng cũ, ông Justin Trudeau, và nữ ca sĩ Katy Perry (Ảnh: E!Online).

Khi được hỏi làm thế nào để giữ bình tĩnh trước mối quan hệ mới của Justin, Sophie thừa nhận, cô cũng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau khi mới hay tin. Tuy nhiên, cô chọn giữ thái độ tích cực và văn minh.

“Chúng ta là con người và mọi thứ đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng phản ứng của bạn lại là lựa chọn của bạn. Vì thế, tôi chọn lắng nghe âm nhạc thay vì cuốn vào những ồn ào”, cô nói.

Sophie cho biết hiện tại cô muốn tập trung phát triển bản thân: “Tôi biết có rất nhiều chuyện ngoài kia có thể gây kích động, nhưng việc tôi trở thành người như thế nào hoàn toàn do tôi quyết định”.

Cựu MC truyền hình nhấn mạnh cô chọn đối diện câu chuyện ông Justin có tình mới bằng thái độ tôn trọng, cho phép bản thân trải qua đầy đủ cảm xúc nhưng vẫn đặt lợi ích của các con lên hàng đầu.

Sophie Grégoire và ông Justin Trudeau từng có gần 20 năm chung sống, 3 con chung, trước khi ly hôn vào năm 2023 (Ảnh: News).

“Tôi và chồng cũ cùng chăm sóc và nuôi dạy các con sau khi ly hôn. Chúng tôi luôn ưu tiên các con. Tôi không phải là mẹ đơn thân. Các con tôi có một người cha yêu thương chúng hết mực và sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng”, cô chia sẻ.

Nói về cuộc sống hậu ly hôn, Sophie cho biết cả hai vẫn duy trì sự kết nối để hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái.

“Gia đình là điều tuyệt vời nhất đối với chúng tôi. Dù đi trên những con đường khác nhau, chúng tôi vẫn cùng nhau nuôi dưỡng gia đình ấy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là hành trình trưởng thành”, cô nói.

Sophie và Justin Trudeau kết hôn vào năm 2005 và có 3 con: Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi). Họ ly hôn vào năm 2023.

Katy Perry, một trong những biểu tượng nhạc pop nổi bật của thập niên 2010, đang bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu của mình. Cô từng biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 12/2023.

Về đời tư, Katy từng 2 lần ly hôn. Tháng 6 vừa qua, cô xác nhận chia tay nam diễn viên Orlando Bloom sau gần 10 năm bên nhau. Cả hai có một con gái 5 tuổi, Daisy Dove, và thống nhất cùng nuôi dưỡng con.

Katy Perry và ông Justin Trudeau hẹn hò tại Pháp hồi tháng 10 (Ảnh: Page Six).

Justin Trudeau (54 tuổi) đã lãnh đạo chính phủ Canada gần 10 năm trước khi tuyên bố từ chức vào tháng 3 năm nay.

Một nguồn tin cho biết Justin bị thu hút bởi sự dễ chịu và cá tính nổi bật của Katy Perry. Họ có nhiều điểm chung và thích trò chuyện về nhiều chủ đề. Mối quan hệ này được xem như cách để ông Trudeau vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên.

Về phía Katy, chuyện tình với Justin Trudeau được cho là giúp cô “chữa lành” tinh thần sau khi chia tay Orlando Bloom. “Katy đang tìm kiếm một người đàn ông chững chạc, có tầm ảnh hưởng. Trudeau là người phù hợp và đáp ứng đúng những gì cô cần. Điều đó khiến cô cảm thấy mãn nguyện”, một người bạn thân của nữ ca sĩ cho biết.