Hoa hậu suýt lộ ngực trên thảm đỏ thời trang ở Hà Nội gây tranh cãi

Tối 14/11, thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn sao, chân dài đình đám.

Trong đó, Bùi Thu Thủy - Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2024 - nổi bật với ngoại hình nữ tính và bộ váy đính đá lấp lánh, kết hợp mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, tạo nên hình ảnh gợi cảm trên thảm đỏ.

Cô gái gây tranh cãi vì hở bạo tại Tuần lễ Thời trang (Video: Cẩm Tiên).

Đáng chú ý, khi cô di chuyển phần khoét ngực táo bạo của chiếc váy đã khiến Thu Thủy lộ một phần chân ngực, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội từ đêm qua cho tới hiện tại.

Chỉ sau nửa ngày, video quay cảnh cô tạo dáng trên thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều.

Nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc váy quá táo bạo, phần khoét ngực rộng khiến cô lộ da thịt quá nhiều, thậm chí có bình luận nghi ngờ cô cố tình hở táo bạo để thu hút sự chú ý, thay vì mặc áo trong hoặc chọn thiết kế kín đáo hơn.

Một số bình luận tiêu biểu như: "Sao lại mặc vậy đến chốn đông người nhỉ", "Bây giờ trên thảm đỏ lạ ghê, phải mặc như vậy mới thu hút"...

Hình ảnh Bùi Thu Thủy trên thảm đỏ thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, nhận cả lời khen lẫn ý kiến trái chiều (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bùi Thu Thủy cho biết cô khá bất ngờ trước những tranh cãi xoay quanh bộ váy cô mặc trên thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025.

Người đẹp cũng tiết lộ bộ trang phục của cô đến từ nhà thiết kế (NTK) Hứa Lê Đức Anh và stylist (nhà tạo mẫu) Lê Minh Ngọc. Đây cũng là ê-kíp đã mời cô tới dự chương trình tại Tuần lễ Thời trang.

Thu Thủy chọn mặc trang phục của NTK để tỏ ý tôn trọng và ủng hộ.

Bùi Thu Thủy thẳng thắn chia sẻ về khoảnh khắc hớ hênh trên thảm đỏ: “Ngày hôm qua có một chút sự cố khi di chuyển, khiến phần ngực của tôi bị lộ một chút. Tôi luôn ý thức được trang phục và phong cách của mình, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những tình huống ngoài ý muốn”.

Người đẹp diện váy khoét sâu, lộ một phần chân ngực (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi được hỏi về phản ứng trước tranh cãi, Thu Thuỷ cho biết cô cảm thấy khá buồn khi đọc những bình luận trên mạng xã hội. Đồng thời, cô phủ nhận việc cố tình tạo drama (chiêu trò) bằng cách hở bạo.

Thu Thuỷ nhấn mạnh rằng cô luôn cố gắng xây dựng một hình ảnh đẹp, không drama, nhưng sự cố hở trang phục vẫn khiến cô chịu áp lực và mong nhận được sự thông cảm từ công chúng.

Chia sẻ về sự cố hở ngực trong lúc di chuyển, Thu Thuỷ nhấn mạnh cô không cố tình tạo chiêu trò để nổi tiếng và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sinh năm 2003 tại Hưng Yên, Bùi Thu Thủy sở hữu chiều cao 1,71m, gương mặt khả ái và thân hình chuẩn.

Cô từng đoạt Á hậu 3 tại Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023 và đảm nhận nhiều vai trò trong hoạt động nghệ thuật, từ mẫu ảnh, quảng cáo đến diễn xuất trong MV Người đơn phương yêu kẻ đơn phương của ca sĩ Đan Trường.

Tháng 12/2024, Bùi Thu Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism World 2024 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024) tại Trung Quốc và xuất sắc giành danh hiệu Miss Tourism Global Queen 2024 (Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2024), khẳng định vị thế và sức hút trên đấu trường quốc tế.

Người đẹp cho biết, cô luôn ý thức giữ hình tượng của mình, cố gắng xây dựng một hình ảnh đẹp, chỉn chu trước công chúng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại Miss Grand Vietnam 2025, cô là đại diện của tỉnh Hưng Yên và đạt các thành tích nổi bật, lọt vào top 5 phần thi Miss Fashion và gây ấn tượng với phần thi Bứt phá giới hạn. Những thành tích này giúp cô khẳng định hình ảnh một hoa hậu trẻ, đa tài và hiện đại.

Hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Bùi Thu Thủy vừa học, vừa theo đuổi các hoạt động nghệ thuật và thời trang.