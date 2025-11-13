Ca sĩ Minh Hằng: "Chồng ủng hộ tôi trở lại âm nhạc"

Hôm 12/11, Minh Hằng gây bất ngờ khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam với diện mạo khác lạ, thể hiện ca khúc mới mang tên Director (Đạo diễn), đánh dấu màn trở lại đường đua âm nhạc sau 7 năm.

Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, thuộc thể loại dance sôi động, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp. Nói về sự trở lại lần này, Minh Hằng cho biết, đây không phải là sự ngẫu hứng mà cô đã nung nấu ý định ngay sau Chị đẹp đạp gió.

“Chương trình đã giúp tôi lấy lại ngọn lửa đam mê với âm nhạc và sân khấu. Tôi có cơ hội cập nhật thêm xu hướng âm nhạc mà khán giả yêu thích ở thời điểm hiện tại. Qua đó, tôi tự giải đáp được những câu hỏi còn bỏ ngỏ bên trong mình về việc trở lại, về khả năng hòa nhập với môi trường âm nhạc hiện đại”, ca sĩ chia sẻ.

Minh Hằng thể hiện ca khúc mới tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Ảnh: Hà Nam).

Minh Hằng thừa nhận, khi trở lại với guồng quay thực hiện sản phẩm mới, cô gặp một vài khó khăn. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng tìm cách xử lý mọi thứ ổn thỏa để đạt kết quả tốt nhất.

"Thời gian vừa qua, tôi phải tìm cách dung hòa giữa công việc và gia đình. Mỗi lúc bận rộn với dự án, ông xã luôn đứng phía sau ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm làm việc”, nữ ca sĩ bật mí.

Minh Hằng thừa nhận 7 năm qua cô không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. "Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi", cô chia sẻ.

Tạo hình hiện đại, mới mẻ của Minh Hằng trong lần trở lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc Director có ca từ mang tinh thần mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, vừa bản lĩnh, vừa kiêu hãnh. Qua từng câu hát, Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình.

MV do đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Trung Hải thực hiện, kết hợp góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt. Minh Hằng liên tục gây ấn tượng với các động tác xoạc chân, trườn người trên cát, hất cát... cho thấy nỗ lực tập luyện nghiêm túc của cô trong lần trở lại này.

Ngoài ra, việc có đến 7 tạo hình khác nhau trong MV cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng và đầu tư không hề nhỏ của Minh Hằng.