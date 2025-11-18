Liên hợp quốc thông qua kế hoạch Gaza của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo văn bản nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 17/11, các quốc gia thành viên có thể tham gia Hội đồng Hòa bình được hình dung như một cơ quan chuyển tiếp giám sát tái thiết và phục hồi kinh tế của Gaza.

Nghị quyết cũng cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế, lực lượng này sẽ bảo đảm tiến trình phi quân sự hóa Gaza, bao gồm việc loại bỏ vũ khí và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự.

Kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được đính kèm như một phụ lục của nghị quyết.

Nga, quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, trước đó phát tín hiệu về khả năng phản đối nghị quyết nhưng cuối cùng bỏ phiếu trắng, cho phép nghị quyết được thông qua.

Israel và phong trào vũ trang Hamas đã đạt được thỏa thuận vào tháng trước về giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump dành cho Gaza gồm một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài 2 năm và một thỏa thuận trao đổi con tin. Tuy nhiên, nghị quyết của Liên hợp quốc được xem là yếu tố quan trọng nhằm hợp thức hóa một cơ quan quản trị chuyển tiếp và trấn an các quốc gia đang cân nhắc gửi quân đến Gaza.

Chính quyền Palestine ngày 14/11 ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo.

Trong khi đó, nghị quyết gây tranh cãi tại Israel vì nó đề cập đến khả năng tương lai về việc thành lập một nhà nước cho người Palestine. Văn bản nghị quyết nói rằng “các điều kiện cuối cùng có thể đã hội tụ để hình thành một lộ trình đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và nhà nước Palestine” khi chính quyền Palestine thực hiện một chương trình cải cách và tiến trình tái thiết Gaza đạt được tiến bộ.

“Mỹ sẽ thiết lập một cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine để thống nhất về một chân trời chính trị nhằm cùng tồn tại hòa bình và thịnh vượng”, nghị quyết nêu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/11 cho biết Israel vẫn phản đối một nhà nước Palestine và cam kết phi quân sự hóa Gaza “bằng cách này hoặc cách khác”.

Hamas đến nay vẫn từ chối giải giáp. Một nhóm do Hamas dẫn dắt đã ra tuyên bố cuối ngày 16/11 bày tỏ sự phản đối nghị quyết, gọi đây là một bước đi nguy hiểm nhằm áp đặt sự giám hộ từ bên ngoài lên vùng lãnh thổ, và nói rằng nghị quyết được đề xuất phục vụ lợi ích của Israel.