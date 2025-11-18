Giải đáp pháp lý vụ tự đục vỡ xương khớp để trục lợi bảo hiểm

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu (30 tuổi, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ, tỉnh Phú Thọ) cùng 10 đối tượng liên quan để điều tra hành vi gian lận bảo hiểm.

Theo công an, Châu là đối tượng chủ mưu, lợi dụng kiến thức y tế để tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa, đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật. Sau đó, người này hướng dẫn các đồng phạm dựng hiện trường giả như điện giật, trượt chân ngã nhằm hợp thức hóa bệnh án, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm như Manulife, AIA, Dai-ichi Life... Trong đó, riêng công ty Manulife bị chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ đồng.

Tạ Minh Châu, chủ mưu trong vụ án (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Vụ việc khiến nhiều độc giả không khỏi phẫn nộ bởi lòng tham của nhóm đối tượng. Độc giả Minh Tran viết: "Vừa tàn ác, vô nhân tính, lại còn tham lam!".

"Quá dã man, đúng là không gì là không thể. Những đối tượng này không phải con người nữa rồi", anh Trần Đợi bày tỏ.

"Mình chơi thể thao bị rách sụn chêm, mất tiền để đi chữa mà còn sợ đau, thế mà lại có người tự làm vỡ xương của mình. Nội dung vụ án và hiện trường như phim kinh dị!", anh Quan Nguyen ngán ngẩm bình luận.

Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc với hành vi như trên, nhóm nghi phạm có thể đối diện chế tài ra sao theo quy định?

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây không chỉ là vụ việc phản cảm, vô đạo đức, trái thuần phong mỹ tục dưới góc độ xã hội mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, xâm phạm tới tài sản của các tổ chức, cá nhân.

Trích dẫn Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, luật sư cho biết một trong các hành vi bị nghiêm cấm là giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị áp dụng các chế tài xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo Điều 213 Bộ luật Hình sự 2015, người nào thực hiện các hành vi như thông đồng với người thụ hưởng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; giả mạo tài liệu trong hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm hay tự ý gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Mức phạt cơ bản của tội danh này là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu hành vi thuộc các tình tiết như có tổ chức; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hay chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt có thể được xem xét áp dụng là phạt tù 1-3 năm.

Trường hợp chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt mà người phạm tội có thể bị truy tố là 3-7 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Khu vực nơi các đối tượng sử dụng để gây mê và can thiệp xương nhằm trục lợi bảo hiểm (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bình luận thêm về vụ việc, ông Thắng cho biết từ những thông tin hiện có, có thể nhận thấy đây là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm. Trên thực tế, hành vi đưa ra thông tin gian dối thường có dấu hiệu của việc lừa đảo, song nếu đối tượng bị tác động thuộc nhóm ngành nghề riêng biệt, được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành như xây dựng, ngân hàng hay bảo hiểm... và có quy định tội danh cụ thể theo Bộ luật Hình sự 2015, việc xử lý sẽ căn cứ quy định cụ thể của pháp luật chuyên ngành.

Bởi vậy, đối với trường hợp trên, cơ quan chức năng sẽ xem xét các dấu hiệu tội danh tương ứng với pháp luật chuyên ngành nhằm áp dụng đối với các đối tượng.

Ngoài ra, dưới góc độ dân sự, nhóm đối tượng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Đây sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để xét giảm trách nhiệm hình sự cho các nghi phạm.