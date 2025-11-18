Doanh nghiệp đề xuất đầu tư cao tốc nối rừng và biển Lâm Đồng

Liên danh nhà đầu tư Trung Nam Group - Indel Corp - Trung Nam E&C vừa đề xuất Thủ tướng cho triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tuyến đường dự kiến dài 140km, nối từ cao nguyên đến biển Lâm Đồng, giúp hoàn thiện trục giao thông chính của tỉnh. Dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và phát triển tuyến du lịch Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết.

Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến cao tốc để hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đảm bảo sự phát triển kinh tế, xã hội (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đề xuất, cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết đi qua 12 xã, phường của Lâm Đồng, gồm: Bình Thuận, Hàm Thạnh, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa và Trường Xuân.

Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (phường Bình Thuận), điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Cao tốc có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100-120km/h tùy vào điều kiện địa hình. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ giao cắt với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, quốc lộ 14, 20 và 28, hoàn thiện mạng lưới giao thông chính của Lâm Đồng.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài 140km, kết nối cao nguyên với biển Lâm Đồng (Ảnh: Liên danh nhà đầu tư).

Về phương án tài chính, liên danh nhà đầu tư đề nghị Nhà nước góp 70% vốn ngân sách (khoảng 25.430 tỷ đồng) và nhà đầu tư sẽ huy động 30% vốn (10.900 tỷ đồng). Tỷ lệ này được đưa ra do điều kiện kinh tế, kỹ thuật khu vực Tây Nguyên còn khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp.

Liên danh nhà đầu tư cũng kiến nghị bổ sung cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết vào quy hoạch mạng lưới đường cao tốc quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và cho phép triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng vùng và quốc gia.