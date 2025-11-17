Trà đá vỉa hè, tiếng rao đêm lên sân khấu Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Tối 16/11, sau hơn 2 tuần diễn ra, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại với lễ bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Với chuỗi hoạt động nghệ thuật, văn hóa đa dạng, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 được đánh giá là cầu nối quan trọng giữa di sản và sáng tạo đương đại, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến trong thời đại mới.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội (Ảnh: Hương Hoàng).

Lễ bế mạc diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ngoài các phóng sự tổng kết Festival là phần nghệ thuật khá công phu để khoe nhiều di sản văn hóa Hà Nội, từ âm nhạc tới các di sản làng nghề.

Khán giả được thưởng thức các giai điệu hát văn, xẩm, ca trù, múa tôn vinh tinh hoa nghề mây, tre, đan mang nhiều cảm xúc mới mẻ.

Bên cạnh đó, các ca khúc như: Dân dã, Hà Nội Light up City... cũng mang đến không khí vui tươi tại sự kiện. Với bài Dân dã (Phạm Anh Duy hát), ê-kíp đã đưa cả một "đội quân phố hàng" của Hà Nội lên sân khấu, những tiếng rao đêm khiến khán giả nhớ về Hà Nội với những đặc trưng vốn có.

Ban tổ chức cho biết, suốt 16 ngày diễn ra, Festival thu hút gần 200.000 lượt khách, gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, gần 40.000 lượt theo dõi kênh thông tin chính thức.

Tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 đón gần 25.000 lượt khách. Khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi nhận 75.000 lượt khách trải nghiệm.

Các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival như: Nghi lễ kéo co có cả đoàn quốc tế tham dự, lễ hội múa rối lớn nhất từ trước tới nay quy tụ 19 đoàn nghệ thuật với gần 800 nghệ sĩ, nghệ nhân... thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bên trái) và bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - vinh danh và trao chứng nhận cho các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội - khẳng định rằng, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 đã mở ra một chương mới cho hành trình sáng tạo của Thủ đô. Trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Hà Nội hướng tới xây dựng Festival trở thành sự kiện văn hóa thường niên, có tầm vóc quốc tế.

Tại lễ bế mạc, UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân ưu tú, tập thể và cá nhân có đóng góp cho Festival.