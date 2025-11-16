Đen Vâu thời là công nhân vớt rác, xuất hiện trong phóng sự gây sốt trở lại

Mới đây, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi cùng xuất hiện trong concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Trên sân khấu trước hơn 30.000 khán giả, khoảnh khắc Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh cùng trình diễn ca khúc Vị nhà lập tức trở thành tâm điểm.

Cặp đôi diện trang phục xanh đồng điệu, liên tục trao nhau ánh nhìn và những cử chỉ thân mật. Hình ảnh ngọt ngào này nhanh chóng gây sốt, kéo theo hàng loạt bình luận khen ngợi sự ăn ý và đẹp đôi của cả hai.

Tin đồn Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh bí mật kết hôn và có con đã xuất hiện từ lâu, nhưng cả hai luôn kín tiếng đời tư.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trình diễn ở Quảng Ninh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ tại đêm diễn, Hoàng Thùy Linh nói: "Đây là giây phút tôi mong chờ lâu lắm rồi. Mỗi lần trở về Quảng Ninh là như trở về nhà, cùng hát với những người thân của mình".

Trở về Quảng Ninh biểu diễn, Đen Vâu mang nhiều cảm xúc đặc biệt bởi đây từng là nơi anh gắn bó suốt 7 năm với công việc vớt rác tại vịnh Hạ Long. Trong đêm diễn, anh kêu gọi giới trẻ địa phương chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Cùng thời điểm, đoạn phóng sự ghi lại hình ảnh Đen Vâu thời còn là nhân viên Ban quản lý Vịnh Hạ Long bất ngờ gây sốt trở lại, khiến nhiều người xúc động khi nhìn lại chặng đường nam rapper đi lên từ những ngày tháng gian khó.

Khi đó Đen Vâu được giới thiệu bằng tên thật Nguyễn Đức Cường, làm nhân viên Ban quản lý vịnh Hạ Long (Ảnh: Chụp màn hình).

Phóng sự do Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh thực hiện vào năm 2012, khi Đen Vâu vừa được biết đến sau giải Khán giả yêu thích nhất của chương trình Bài hát Việt 2011 với ca khúc Cây bàng.

Trong đoạn video, Đen Vâu xuất hiện với hình ảnh một thanh niên mộc mạc, không để râu, gương mặt trẻ trung và có phần rụt rè. Dưới cái nắng gắt, anh đứng trên chiếc thuyền nhỏ, kiên nhẫn vớt từng mảng rác trôi trên mặt nước để gìn giữ vẻ trong xanh của vịnh.

Khoảnh khắc đời thường của Đen Vâu trước khi thành danh (Video: Đen Vâu FC Group).

Người dẫn chương trình giới thiệu công việc của anh bắt đầu từ 7h đến 17h30 mỗi ngày, nhiệm vụ là làm sạch rác quanh khu vực vịnh. Công việc hoàn toàn không liên quan đến âm nhạc, trong khi tình yêu rap đến với anh rất tự nhiên, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào.

Đen Vâu chia sẻ trong phóng sự: "Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi tìm đến âm nhạc để giải tỏa. Rap phù hợp với lứa tuổi, năng động và trẻ trung. Tôi tìm thấy sự tự do, thoải mái trong ngôn từ của rap. Công việc hiện tại mang cho tôi nhiều trải nghiệm đời sống, từ đó tôi đưa vào âm nhạc để dễ chạm đến người nghe hơn".

Đen Vâu giờ thay đổi hình ảnh lẫn phong cách, cùng nhiều thành tựu trong âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần năm 2023, Đen Vâu tâm sự thêm về quãng thời gian ấy: "Học xong cấp 3 tôi không đi học mà đi làm. Tôi làm công nhân thu gom rác thải trên biển từ năm 2009 đến 2016. Rác, đồ nhựa, lá cây theo nước cuốn vào, mình phải dọn để giữ mỹ quan cho du lịch".

Khi được hỏi 7 năm đó có dài không, anh thật thà: "Nếu quay lại thời điểm ấy và tiếp tục làm thêm 7 năm nữa thì đúng là dài thật. Hồi đó tôi tự ti lắm. Bạn bè đi làm chỗ tốt, mình chỉ quanh quẩn bên đống rác. Tôi thu mình lại, suy nghĩ nhiều về tương lai".

Dù vậy, nam rapper khẳng định những năm tháng lao động ấy cho anh nhiều bài học quý. Anh biết trân trọng những điều giản dị, không ảo tưởng và luôn nhớ mình đến từ đâu. Đó cũng là nền tảng giúp Đen Vâu giữ được sự chân thành và mộc mạc trong âm nhạc cũng như trong đời sống hiện tại.