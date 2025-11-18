Từ tháng 6/2026, cả nước chỉ bán xăng sinh học E10, E5

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030. Như vậy, lộ trình áp dụng xăng E10 chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch mà Bộ Công Thương từng đưa ra trong dự thảo thông tư.

Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học hay bổ sung mặt hàng xăng khoáng phù hợp theo từng thời điểm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Xăng E10 RON 95 bán thí điểm từ ngày 1/8 tại một cửa hàng xăng dầu thuộc PV Oil ở Hà Nội (Ảnh: Thanh Thương).

Trước đó, từ ngày 1/8, 2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng vẫn dè dặt với xăng sinh học E10, nhất là các dòng xe cũ. Tuy nhiên, TS Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, qua trao đổi với các đơn vị tại Mỹ, những dòng xe sản xuất từ năm 2000 đến nay đã sử dụng xăng E15, còn từ năm 1980, người dân Mỹ đã sử dụng xăng E10.

"Điều đó cho thấy tác động của loại xăng này với xe cũ có lẽ không đáng kể. Tuy nhiên, để có đánh giá chính xác, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các hiệp hội và đơn vị liên quan tiến hành thử nghiệm trên các dòng xe đời cũ nhằm xác định rõ ảnh hưởng của xăng E10 đến động cơ", ông nói.

Chia sẻ tại hội thảo về phát triển nhiên liệu sinh học hồi tháng 8, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội) - cho biết từ kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả sử dụng xăng E10 trên ô tô, xe máy nhìn chung tương đương, thậm chí có cải thiện so với xăng khoáng về công suất và mức tiêu hao.

"Từ nghiên cứu của chúng tôi và các nghiên cứu trên thế giới cho thấy xăng E10 phù hợp với hầu hết phương tiện đang lưu hành, tuy nhiên có thể ảnh hưởng nhất định tới phương tiện thế hệ cũ, sử dụng chế hòa khí", ông nói.