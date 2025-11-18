Cà phê ảnh hưởng sức khỏe tuổi trung niên ra sao?

Cần bỏ thói quen uống cà phê trước bữa sáng

Nhiều người sau tuổi 40 nhận thấy cơ thể không còn hợp với cách uống cà phê như trước. Một ly cà phê đen uống ngay khi tỉnh dậy đôi khi gây cảm giác nóng rát dạ dày, tim đập nhanh hoặc bồn chồn kéo dài.

Những thay đổi này có cơ sở khoa học. Các tổ chức y tế như FDA và Mayo Clinic đều nhận định rằng uống cà phê khi bụng rỗng có thể làm tăng tiết axit dạ dày. Hiện tượng này xuất hiện rõ ràng hơn ở người trung niên vì niêm mạc dạ dày lúc này đã mỏng và nhạy cảm hơn.

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người Việt (Ảnh: Getty).

Uống cà phê thay cho bữa sáng cũng khiến đường huyết không ổn định. Khi cơ thể chưa được nạp năng lượng mà lại phải xử lý lượng caffeine tương đối cao, nhiều người cảm thấy choáng nhẹ, mệt mỏi hoặc giảm tập trung.

Những phản ứng này được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu về sự biến đổi glucose máu dưới tác động của caffeine. Ở tuổi trung niên, tốc độ chuyển hóa chậm hơn nên cảm giác khó chịu thường kéo dài hơn so với người trẻ.

Caffeine còn có thể làm tăng cortisol, loại hormone liên quan đến căng thẳng. Ở giai đoạn trung niên, hệ thần kinh nhạy cảm hơn và mức cortisol tăng nhanh dễ gây cảm giác hồi hộp hoặc lo âu. Nếu lặp lại trong thời gian dài, sự căng thẳng này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ vốn đã giảm chất lượng theo tuổi tác.

Uống cà phê đúng cách rất tốt cho tuổi trung niên

Dù có thể gây khó chịu trong một số tình huống, cà phê vẫn được chứng minh mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý.

Nghiên cứu do Endocrine Society công bố cho thấy những người uống từ 2 đến 3 ly cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa thấp hơn đáng kể so với nhóm không uống hoặc uống rất ít.

Đây là nhóm bệnh thường gặp ở tuổi trung niên, gồm tiểu đường type 2 và các bệnh liên quan đến tim mạch.

Tổng hợp hơn 200 nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cũng cho thấy mức tiêu thụ caffeine tương đương 3 đến 5 ly cà phê mỗi ngày có liên quan đến tỷ lệ tử vong do bệnh tim và đột quỵ thấp hơn.

Trường Y tế Công cộng Harvard đánh giá rằng cà phê không chỉ tạo sự tỉnh táo mà còn mang đến nguồn chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào.

Ở nhóm người từ 55 tuổi trở lên, một nghiên cứu tại châu Âu ghi nhận việc uống cà phê đều đặn giúp giảm nguy cơ suy yếu thể chất. Đây là tình trạng phổ biến khi cơ thể bắt đầu mất cơ và giảm sức bền. Điều này cho thấy cà phê không phải là đồ uống cần phải tránh mà cần được uống đúng thời điểm và đúng cách.

Cách người trung niên uống cà phê an toàn và thoải mái hơn

Các nghiên cứu quốc tế thống nhất rằng mức caffeine hợp lý cho người trưởng thành nằm trong khoảng 200-300mg mỗi ngày. Mức tối đa an toàn theo khuyến cáo của FDA là 400mg. Việc vượt quá ngưỡng này trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tim mạch, giấc ngủ và hệ thần kinh.

Thời điểm uống cũng quan trọng không kém. Các chuyên gia sức khỏe trên thế giới đều nhấn mạnh rằng nên ăn sáng rồi mới uống cà phê.

Một bữa sáng có yến mạch, trứng, hoa quả hoặc bánh mì nguyên cám giúp dạ dày có đủ lớp đệm để giảm tác động của caffeine. Khi đó, cơ thể vẫn nhận được sự tỉnh táo nhưng hạn chế được cảm giác nóng rát hoặc hồi hộp.

Người trung niên cũng nên hạn chế uống cà phê vào cuối buổi chiều. Một số nghiên cứu về giấc ngủ cho thấy cơ thể ở giai đoạn này cần nhiều thời gian hơn để chuyển hóa caffeine. Nếu uống quá muộn, giấc ngủ có thể bị gián đoạn và gây mệt mỏi cho ngày hôm sau.