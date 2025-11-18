Đức và Hà Lan thắng đậm, chính thức giành vé dự World Cup 2026

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 18/11 (Ảnh: UEFA).

Trong trận quyết định tấm vé đi tiếp của bảng A, đội tuyển Đức đã chứng minh đẳng cấp và sự lạnh lùng cần thiết khi đè bẹp đối thủ trực tiếp Slovakia với tỷ số đậm 6-0 ngay trên sân nhà.

Ngôi sao trẻ Assan Ouedraogo chỉ mất 120 giây sau khi vào sân để ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức (Ảnh: Getty).

Khác với sự bế tắc ở trận lượt đi, các học trò HLV Julian Nagelsmann đã nhập cuộc mạnh mẽ, giải quyết trận đấu chỉ trong hiệp một với cơn mưa bàn thắng.

Phút 18, sau quả tạt chính xác của Joshua Kimmich, bóng tìm đến đúng vị trí của Nick Woltemade và trong tình thế không bị ai theo kèm, tiền đạo của Newcastle thoải mái đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Nhận bàn thua sau sai lầm của hàng phòng ngự, Slovakia dồn lên tấn công và suýt có được bàn gỡ hòa ở phút 21, tuy nhiên sự nóng vội của đội khách đã khiến họ phải trả giá đắt.

Lợi dụng kẽ hở của hàng phòng ngự bên phía đội khách, Serge Gnabry băng xuống thông minh, hạ gục thủ thành của Slovakia sau pha chọc khe tinh tế của Goretzka, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 29.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo Leroy Sane kịp thời hoàn tất cú đúp ở phút 36 và 41 giúp tuyển Đức có được lợi thế lớn, dẫn trước 4-0. Sang hiệp hai, HLV Nagelsmann bắt đầu rút dần các trụ cột nhưng sức mạnh của đội chủ nhà vẫn không suy giảm.

Các cầu thủ vào sân thay người là Ridle Baku và Assan Ouedraogo, lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng ở phút 67 và 79, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Đức giành ngôi đầu bảng A để tới World Cup 2026, trong khi Slovakia sẽ đá play-off.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó tại bảng G, Hà Lan tung ra sân những cầu thủ chất lượng ở cuộc chạm mặt Lithuania. Chính vì vậy, việc "Cơn lốc màu da cam" có bàn mở điểm ngay phút 16 không có gì bất ngờ. Ngôi sao gốc Indonesia là Reijnders ghi bàn sau khi được De Jong "dọn cỗ".

Sau bàn mở tỉ số, Hà Lan tiếp tục chơi áp đảo nhưng sự phung phí cơ hội khiến họ không thể ghi thêm bàn nào trong phần còn lại của hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ronald Koeman đã chơi thăng hoa hơn nhiều sau giờ nghỉ, với màn bùng nổ chỉ trong 4 phút.

Hà Lan giành chiến thắng ấn tượng trước Lithuania, giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Phút 58, Hà Lan có bàn nâng tỷ số lên 2-0 khi Cody Gakpo đá phạt đền thành công. Chỉ 2 phút sau, chính Gakpo lại kiến tạo để tài năng trẻ Xavi Simons ghi bàn thứ ba. Đến phút 62, tới lượt Donyell Malen điền tên lên bảng điện tử, để ấn định chiến thắng 4-0.

Với màn trình diễn tuyệt đối này, Lithuania chỉ còn biết co cụm chống đỡ. Chiến thắng 4-0 đưa Hà Lan lên ngôi đầu bảng G một cách xứng đáng và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Ba Lan đứng nhì bảng và sẽ đá play-off tranh vé dự World Cup 2026.