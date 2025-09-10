Bộ sưu tập giày "cà kheo" giúp Hòa Minzy như hoa hậu, đôi 30cm gây choáng

Mới đây, Hòa Minzy khiến công chúng ngạc nhiên khi khoe 5 đôi giày "siêu cao" trong bộ sưu tập "cà kheo" của mình. Cả 5 đôi đều được làm từ chất liệu bọc nhung, khác màu sắc nhưng cùng phom dáng với phần gót cao vượt trội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hòa Minzy cho biết mẫu giày này có chiều cao gần 30cm, thuộc nhóm cao nhất trong tủ giày của cô. Đôi giày được thiết kế vừa vặn với chân cô, phần đế độn cao nhưng vẫn giữ thăng bằng tương đối tốt.

Với chiều cao khiêm tốn 1,55m, nữ ca sĩ gọi đây là "gia tài" giúp cô chạm mốc 1,8m, thậm chí cô còn hài hước thách thức chiều cao các hoa hậu, siêu mẫu. Những hình ảnh thử giày của Hòa Minzy nhanh chóng tạo nên nhiều bình luận sôi nổi. Người hâm mộ dí dỏm ví von nữ ca sĩ "cao đụng trần nhà mà không cần thang".

Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 vừa qua, Hòa Minzy gây chú ý với hình ảnh tháo giày, đi chân đất, còn Đức Phúc cầm đôi giày giúp đàn chị. Đôi giày có phần đế "khủng" tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng.

Đức Phúc cũng nhiều lần thừa nhận bản thân nể phục khả năng di chuyển trên giày cao gót của Hòa Minzy.

Giày cao gót được xem là "vũ khí" thời trang của Hòa Minzy từ trước đến nay. Cô thường xuyên chọn những đôi giày cao 15-20cm mỗi khi tham dự sự kiện, đặc biệt là khi diện váy dạ hội dài chấm đất.

Nhờ đó, nữ ca sĩ có thể khắc phục chiều cao hạn chế, đồng thời tự tin thử sức với nhiều thiết kế phức tạp, giúp cô không bị "lọt thỏm" trên sân khấu hay thảm đỏ.

Trong bộ sưu tập giày cao gót của Hòa Minzy, đôi giày màu nude được xem là thiết kế đa năng nhất. Với kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhã nhặn, mẫu giày này giúp ca sĩ dễ dàng phối hợp cùng nhiều loại váy dạ hội khác nhau, được cô thường xuyên sử dụng trong các sự kiện.

Tại một sự kiện thời trang của nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long, nữ ca sĩ thừa nhận đã phải chọn giày cao 20cm để phù hợp với phom dáng váy dạ hội có phần thân váy xòe chấm đất.

Dù thường xuyên "hack dáng" với giày cao gót, Hòa Minzy không tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình. Khi đứng cạnh dàn hoa hậu, siêu mẫu, cô sẵn sàng bỏ giày, để cho thấy sự chênh lệch chiều cao giữa mình và các người đẹp, tạo nên khoảnh khắc hài hước. Những hình ảnh đối lập này nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội.

Năm 2022, siêu mẫu Hoàng Thùy từng tặng Hòa Minzy một đôi giày trong suốt có độ cao hơn 20cm nhân dịp sinh nhật. Nữ ca sĩ lập tức ướm thử và bày tỏ sự thích thú. Hoàng Thùy tiết lộ đã đặt riêng đôi giày này vì biết Hòa Minzy đặc biệt yêu thích kiểu giày cao gót quá khổ.

Năm 2023, Hòa Minzy gây chú ý khi nhận thử thách từ NTK Cao Minh Tiến với đôi giày "không gót" cao 20cm. Ban đầu cô khá hoảng hốt, nhưng sau đó di chuyển thành công một cách mượt mà. Khi ấy, nhà thiết kế gọi Hòa Minzy là "thần guốc", đồng thời khẳng định khả năng đi giày cao gót của cô đã "vượt xa mức thông thường".

Tuy nhiên, ngoài đời thường, đi chơi hay du lịch, cô ưu tiên chọn những đôi giày thấp, thoải mái, không ngần ngại khoe chiều cao thật.

Ảnh: Facebook nhân vật, Chụp màn hình