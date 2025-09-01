Stylist kể chuyện ngâm áo bằng nước trà cho Hòa Minzy trong MV đang gây sốt

MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tối 31/8, video cán mốc 10 triệu lượt xem sau 10 ngày ra mắt, lập nhiều thành tích ở các bảng xếp nhạc âm nhạc trong nước.

Bên cạnh những lời khen cho giai điệu ca khúc bắt tai cùng hình ảnh MV được đầu tư kỹ lưỡng, khán giả còn chú ý đến phần trang phục, phong cách của Hòa Minzy ở lần trở lại này.

Hòa Minzy trong MV "Nỗi đau giữa hòa bình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Stylist Khúc Mạnh Quân - người đứng sau quá trình xây dựng phong cách cho Hòa Minzy trong MV Nỗi đau giữa hòa bình - cho biết, anh và ê-kíp đã tính toán kỹ lưỡng từ khi bắt tay vào dự án.

Khi bàn bạc về ý tưởng trang phục của cô gái vùng nông thôn hàng chục năm về trước, ê-kíp đặc biệt chú trọng tính chân thực, bám sát lịch sử. Ê-kíp loại bỏ nhiều yếu tố hiện đại, chỉ tập trung vào sự mộc mạc và thói quen ăn mặc giản dị của người dân thời xưa.

Stylist Khúc Mạnh Quân và ê-kíp bàn bạc kỹ lưỡng để chọn lựa trang phục, phụ kiện cho Hòa Minzy trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những bộ trang phục mang chất liệu vải trơn, màu đơn sắc, thô mộc, kiểu dáng cổ tròn, cổ sen được chuẩn bị để Hòa Minzy nhập vai trọn vẹn vào nhân vật cô gái vùng quê thập niên 1970.

Một trong những yếu tố khiến stylist và ê-kíp dày công lựa chọn đó là chất liệu. "Tôi tìm hiểu thấy thời bao cấp, người dân thường mặc vải thô, đũi... nhưng nếu đưa lên MV, những chất liệu này rất dễ nhăn, khó kiểm soát khi vận động, đặc biệt dưới ánh đèn quay.

Sau nhiều lần bàn bạc, ê-kíp chọn vải phin - một loại cotton mỏng, có độ đứng phom vừa phải, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi với chất liệu xưa. Ngoài ra, vẫn có thêm vải đũi hoặc thô, nhưng chỉ ở một số phân đoạn phù hợp, tránh để khán giả thấy sự lộn xộn", Khúc Mạnh Quân chia sẻ.

Để những bộ đồ mới tinh trông nhuốm màu thời gian, stylist ngâm trang phục vào nước trà hoặc cà phê để vải ngả màu, tạo cảm giác đã mặc lâu năm.

"Một số chiếc áo trắng tôi phải ngâm cả đêm để đạt được độ xỉn vừa phải. Có cảnh quay gấp, áo phải may thêm ngay trên chỗ quay, sau đó được ngâm trà xanh và sấy khẩn cấp để tạo cảm giác bạc màu", Khúc Mạnh Quân hé lộ.

Một số chiếc áo được ngâm bằng nước trà để tạo cảm giác cũ kỹ, lâu năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo stylist, Hòa Minzy mặc khoảng 10 bộ trong MV, tất cả đều được "đo ni đóng giày" cho nữ ca sĩ. Đặc biệt, những phân cảnh nhân vật nữ chính mang bầu cũng khiến stylist khá áp lực.

Để diễn tả đúng giai đoạn nữ chính mang bầu 7 tháng và 9 tháng, Khúc Mạnh Quân liên tục trao đổi với đạo diễn để điều chỉnh kích cỡ bụng bầu giả cho phù hợp từng cảnh. Những chiếc bụng giả được thuê về, sau đó đo đạc chính xác theo số đo của Hòa Minzy, để khi gắn vào, tổng thể không bị gượng gạo.

Theo Khúc Mạnh Quân, trong những cảnh quay đầu tiên ở Quảng Trị, anh chỉ có một đêm để chuẩn bị trang phục cho Hòa Minzy kịp chuyến bay sáng sớm. Bốn ngày tiếp theo, các trang phục dần được hoàn thiện và bổ sung liên tục cho đoàn ghi hình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ê-kíp phải vừa tìm ý tưởng, vừa may đo, vừa xử lý phụ kiện và chuẩn bị trang phục dự phòng.