Bạn thân gửi một bức ảnh, tôi tưởng chồng ngoại tình hoá ra còn đáng sợ hơn

Tôi và anh quen nhau tình cờ do một người thân trong gia đình mai mối. Lần đầu gặp mặt, tôi ấn tượng trước sự nhẹ nhàng, ấm áp của anh. Anh có khuôn mặt đẹp trai, cao ráo, da dẻ trắng mịn, con gái như tôi nhìn còn thấy ghen tỵ.

Tình cảm giữa chúng tôi tiến triển rất nhanh. Sau vài lần gặp gỡ, anh đã tìm cách tỏ tình bất ngờ. Từ lúc tán tỉnh, yêu đương đến khi cưới, tất cả chỉ gói gọn trong khoảng 10 tháng.

Tại sao tôi lại vội vã đồng ý kết hôn với một người mà mình chưa hiểu rõ 100%? Đơn giản là vì trong 10 tháng đó, tôi được anh cưng chiều như “bà hoàng”. Anh chu đáo, tử tế đến mức tôi tin rằng, mình đã chọn đúng người.

Tình cảm anh trao cho tôi, ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Tiền lương mỗi tháng, anh đều đưa tôi giữ hết. Khi đi ăn, lúc nào anh cũng nhường tôi chọn món trước, phần ngon hơn dành cho tôi, phần còn lại anh vui vẻ nhận về mình. Quần áo anh ít khi mua cho bản thân, toàn ưu tiên mua túi xách, giày dép, mỹ phẩm.... cho tôi.

Cái cảm giác được về chung một nhà và sinh con cho người mình yêu hạnh phúc lắm. Thời điểm tôi bầu bí, anh chăm sóc từng tí một. Từ bữa ăn, giấc ngủ, dọn dẹp nhà cửa đến đưa đón vợ cũng tự tay anh làm hết.

Tối nào trước khi đi ngủ, anh cũng massage, bóp tay chân, xoa lưng cho tôi dễ ngủ. Anh hạn chế đi chơi, ăn nhậu với bạn bè, chủ yếu dành thời gian vuốt ve, trò chuyện cùng đứa con trong bụng.

Vậy mà sau khi con chào đời được vài tháng, anh như biến thành một người khác. Mọi suy nghĩ về hạnh phúc bền chặt trong tôi tan biến hoàn toàn.

Bí mật chồng che giấu còn đáng sợ hơn cả ngoại tình (Ảnh minh hoạ: TD).

Anh không còn chủ động nhắn tin, gọi điện hay quan tâm tôi như trước. Tiền lương cũng chẳng đưa nữa, chỉ để lại đủ cho việc nuôi con. Sự ngọt ngào ban đầu dần thay thế bằng vẻ mệt mỏi, cáu gắt.

Thậm chí, anh còn cục tính với tôi. Anh trở nên gia trưởng, cái gì cũng muốn tôi phải nghe và làm theo. Làm trái ý là sẵn sàng động tay động chân với vợ con. Nhiều lần vì con, tôi nhẫn nhịn, không phản kháng.

Nằm trong phòng ôm con khóc, tôi lớn tiếng hỏi thẳng về sự thay đổi đó. Anh chỉ trả lời một cách lạnh nhạt: “Ừ, anh thế đấy. Chịu được thì ở, không thì làm giấy ly hôn luôn đi”.

Những lời cay đắng ấy như ghim chặt vào trái tim tôi. Tôi bất lực chấp nhận chung sống với anh, chỉ mong con có đủ cả bố và mẹ.

Gần đây, chồng thường xuyên về muộn, tôi nghi ngờ hỏi thì anh bảo bận tăng ca tại công ty. Thi thoảng, anh lại lấy lý do đi công tác và không có mặt ở nhà 1-2 tuần.

Bán tín bán nghi nhưng sợ chồng cáu gắt nên tôi không dám nói gì thêm. Một lần tình cờ, bạn thân tôi đi Đà Nẵng và gửi cho tôi một tấm ảnh kèm nội dung: “Liên ơi, tôi đi Đà Nẵng, bắt gặp chồng bà đang nắm tay, ôm hôn một cậu trai trẻ lắm, nhìn tình cảm như vợ chồng ấy. Bà xem lại ngay đi”.

Tôi sững sờ, nghẹn ngào không nói nên lời. Đợi anh về nhà, tôi đưa hết hình ảnh, video bạn tôi chụp được và bắt đầu chất vấn. Quả đúng là thật, chồng tôi thừa nhận, bản thân thích con trai.

Hoá ra, anh không hề yêu tôi như vậy. Anh cưới tôi về chỉ để làm “bình phong”, che đậy giới tính thật của mình. Anh là con trưởng nên cần có một đứa con trai để bố mẹ yên lòng.

Hơn một năm qua, chồng và người tình lén lút qua lại, sinh hoạt chung một nhà. Anh chán ghét tôi vì bản thân không thể gồng lên như trước. Con cái đã có nên anh muốn được sống là chính mình.

Anh khóc lóc van xin tôi: “Em yêu ai cũng được nhưng đừng để bố mẹ biết chuyện anh quen con trai. Chúng ta cứ giữ danh nghĩa vợ chồng, còn đằng sau có thể tận hưởng cuộc sống riêng của mỗi người”.

Lời đề nghị khiến tôi bật khóc. Tôi không hiểu anh là người như nào? Nếu ngay từ đầu anh thích đàn ông, sao còn tỏ ra quan tâm, yêu thương để hai đứa có con với nhau và khiến tôi trở nên lỡ dở như này?

Anh bảo, em bé là con của anh. Sau này tôi muốn đi bước nữa thì hãy để con lại cho anh. Tôi có thể sống thoải mái với hạnh phúc mới. Vậy tính ra tôi chẳng khác gì người đẻ thuê, xong việc bị anh "đá" không thương tiếc?

Có ai gặp trường hợp như tôi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên để biết bản thân nên cư xử như nào cho hợp lý với.