Hà Tĩnh mưa lớn, chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài

Sáng 30/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều địa phương của Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ, đặc biệt là khu vực phía Nam bị ngập cục bộ nhiều tuyến đường.

Tại phường Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ), mưa gây ngập đường nối từ quốc lộ 12C vào các khu dân cư, dòng nước chảy xiết.

Anh Nguyễn Đình Văn (SN 1993, trú tại tổ dân phố Tây Yên, phường Vũng Áng) cho biết nhiều ngày qua, khu vực này có mưa, nhưng từ sáng nay mưa to hơn và kéo dài liên tục.

Mưa kéo dài khiến tuyến đường tại phường Vũng Áng ngập, nước chảy cuộn xiết (Ảnh: Đình Văn).

"Tuyến đường qua tổ dân phố Tây Yên có đoạn ngập sâu gần 1m, nước đã tràn vào nhiều khu dân cư và trường học. Nhiều xe chết máy giữa đường, người dân phải kê cao đồ đạc để tránh ngập", anh Văn nói.

Hiện tuyến đường nêu trên đã được lực lượng chức năng túc trực, ngăn người và xe cộ qua lại để đảm bảo an toàn.

Chính quyền phường Vũng Áng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ thời tiết, không đi vào vùng ngập sâu hoặc nước chảy xiết, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và chủ động di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 29 đến sáng 30/10, khu vực tỉnh này có mưa, vùng đồng bằng và ven biển phía Nam có mưa to đến rất to.

Nước chảy xiết trên đường ở Hà Tĩnh (Video: Đình Văn).

Dự báo từ sáng 30 đến đêm 31/10, khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn sẽ tiếp tục duy trì tại tỉnh này trong ngày và đêm 1/11.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến trưa 30/10, địa phương này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển ra nhiều địa phương phía Bắc của tỉnh.

Số liệu đo được từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vào sáng cùng ngày cho thấy mực nước trên các sông Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu ở mức báo động 1 đến 2 và có dấu hiệu dâng lên.

Nhiều tuyến đường ven sông Kiến Giang bị ngập (Ảnh: Nhật Anh).

Bên cạnh vùng trũng thấp của các xã phía Nam tỉnh Quảng Trị, đến nay nước lũ ở vùng "rốn lũ" xã Lệ Thủy cũng đã tràn vào khu dân cư do nước sông Kiến Giang dâng cao.

Theo lãnh đạo xã Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài gây ngập một số tuyến đường 0,2-0,3m, việc đi lại của người dân bắt đầu khó khăn. Chính quyền và người dân đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và triển khai biện pháp ứng phó.

Anh Hoàng Ngọc, trú tại xã Lệ Thủy cho biết từ tối qua đến sáng 30/10, trên địa bàn có mưa lớn theo từng đợt, nhiều tuyến đường ven sông Kiến Giang đã bị ngập.

"Thấy nước sông dâng cao, gia đình tôi và nhiều hộ dân khác đang khẩn trương kê cao đồ đạc, tránh thiệt hại, chuẩn bị nhu yếu phẩm phòng lúc bị cô lập. Hy vọng mưa giảm, nước không dâng lên nữa chứ lũ lụt vất vả lắm", anh Ngọc chia sẻ.

Theo dự báo của đơn vị khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 30 đến 31/10, địa phương này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm, khu vực phía Nam 50-120mm, cục bộ có nơi trên 160mm.