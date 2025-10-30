Á hậu Thụy Vân tiết lộ đã sinh con thứ 2

Á hậu Thụy Vân thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trước công chúng tại một sự kiện lớn, chỉ hơn 2 tháng sau khi sinh con. Cô thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng thon gọn.

Á hậu - MC Thụy Vân khoe vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người ngạc nhiên khi biết người đẹp vừa trải qua thời gian "vượt cạn" không lâu. Điều ít người biết là ngay cả trong thời kỳ mang thai, Thụy Vân vẫn duy trì công việc dẫn dắt các bản tin của VTV.

Thời điểm mang thai đến tháng thứ 5, cô vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp và thần thái tươi tắn. "Thời điểm ấy, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa đó", Thuỵ Vân chia sẻ.

Việc đón thêm thành viên mới nằm trong kế hoạch và đối với cô, đây là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô cảm thấy may mắn khi được chồng và người thân yêu thương, chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ.

Thuỵ Vân chia sẻ thêm: "Dù là lần thứ 2 làm mẹ, tôi vẫn thấy mình bỡ ngỡ như lần đầu. Cảm xúc được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng".

Chỉ vài tháng sau sinh, Á hậu đã nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc. Cô bày tỏ vì quá đam mê sân khấu và nhớ khán giả nên đã nhận lời dẫn nhiều chương trình, sự kiện ngay khi sức khỏe đã ổn định.

Thụy Vân sớm trở lại với công việc sau sinh vì nhớ sân khấu và khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại công việc không chỉ là vì khán giả, mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống", cô bộc bạch.

Với sắc vóc quyến rũ cùng cách dẫn chuyên nghiệp, Thuỵ Vân không chỉ ghi được dấu ấn với khán giả truyền hình mà còn được mời làm MC tại nhiều sự kiện.