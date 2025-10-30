Khả Ngân ngoại hình khác lạ, cuộc sống ra sao sau biến cố sức khỏe?

Gần đây, diễn viên Khả Ngân thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện tại một số sự kiện giải trí sau thời gian im ắng.

Ngoại hình hiện tại của người đẹp nhận nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng Khả Ngân có thần thái rạng rỡ, nhiều năng lượng hơn so với trước đây.

Đặc biệt, vóc dáng gợi cảm của nữ diễn viên cũng ghi điểm với người hâm mộ. Hồi đầu năm, Khả Ngân từng lộ hình thể gầy gò, nhưng hiện tại cô tăng cân, vóc dáng đầy đặn hơn hẳn.

Một số ý kiến đồn đoán Khả Ngân có can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm chất làm đầy, song nữ diễn viên phủ nhận. "Hot girl boxing" nói cô thay đổi vẻ ngoài nhờ tăng cân và đổi cách trang điểm.

Hồi cuối tháng 7, Khả Ngân đón sinh nhật tuổi 28. Cô chia sẻ: "Không ồn ào, không mang kỳ vọng to tát. Tôi chỉ mong có trái tim vững vàng và tâm trí bình yên, biết buông bỏ đúng lúc và biết giữ gìn những điều thực sự quan trọng. Đón chào tuổi mới, mong bản thân luôn sống giản dị, suy nghĩ tích cực và tử tế hơn với bản thân".

Khả Ngân từng có thời gian sức khỏe không ổn định, sụt 10kg, da dẻ xanh xao. Cuối năm ngoái, nữ diễn viên cũng khiến nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nhập viện cấp cứu do sốc phản vệ. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô dị ứng thuốc sau khi tiểu phẫu mắt.

Sau giai đoạn gặp vấn đề về sức khỏe, Khả Ngân sống chậm lại, lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Gần đây, cô thường chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch, những buổi cà phê gặp gỡ bạn bè.

Nữ diễn viên cho biết, ở tuổi 28, cô thay đổi lối sinh hoạt, chú trọng ăn uống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể thao. Trước đây cô thường bơi lội, tập boxing, gym. Sau này, cô tham dự các giải chạy. Việc rèn luyện giúp cô có sự minh mẫn, nhanh nhẹn, giải tỏa những năng lượng tiêu cực.

Ngoài ra, Khả Ngân giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, cân bằng lại công việc để không xảy ra tình trạng "vắt kiệt sức mình". Cô cho rằng một người phụ nữ đẹp là người có cả trí tuệ và sức khỏe, biết tự làm chỗ dựa lớn nhất cho mình. "Yêu thương bản thân, chăm sóc đúng cách rồi sẽ rạng ngời", người đẹp từng bộc bạch trên trang cá nhân.

Về đời tư, Khả Ngân từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với diễn viên Thanh Sơn, để lộ những khoảnh khắc hẹn hò, sánh đôi nhau ở sự kiện. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, cả hai không còn tương tác hay xuất hiện cùng nhau. Thời điểm này, Khả Ngân cũng liên tục chia sẻ những dòng tâm sự thể hiện cảm xúc buồn.

Sau đó, Khả Ngân và Thanh Sơn xác nhận với truyền thông rằng họ chỉ là đồng nghiệp. Nhiều khán giả đồn đoán về chuyện tình cảm hiện tại của Khả Ngân, song nữ diễn viên không phản hồi.

Ở tuổi 28, Khả Ngân cho biết, cô mong có sức khỏe để tập trung cho công việc. Qua mỗi vai diễn, cô cố gắng hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, phong cách thời trang, thể hiện sự trưởng thành trong sự nghiệp.

Hiện tại, nữ diễn viên ấp ủ một số dự án mới, song chưa hé lộ nhiều đến khán giả. Hồi tháng 7, phim Love in Vietnam - tác phẩm hợp tác Việt Nam và Ấn Độ, do Khả Ngân đóng chính (ghi hình năm 2024) - ra mắt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Nữ diễn viên cho biết, đây là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp, quá trình thực hiện cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên bạn diễn ngoại quốc.

Khả Ngân sinh năm 1997, từng được biết tới với danh xưng "hot girl boxing" trước khi hoạt động diễn xuất. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh và truyền hình như: Hậu duệ mặt trời bản Việt, Bí mật của gió, Trở về 3, 11 tháng 5 ngày... Nhờ vai diễn trong phim 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân giành được giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất tại giải Cánh diều 2021. Cô cũng lọt top 5 đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2022.

Ảnh: Facebook nhân vật