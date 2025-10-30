Chồng Siu Black: "Vợ tôi đã bị huỷ 4 show diễn"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đức Hùng - chồng Siu Black - cho biết, nữ ca sĩ đã được chuyển sang phòng chăm sóc thường. Siu Black có thể ăn cháo, cơm và tự sinh hoạt cá nhân, không cần nhờ sự hỗ trợ của người thân.

"Tinh thần của cô ấy khá tốt. Mấy hôm nay vợ tôi đã tập hát trên giường bệnh, giọng hát cũng đã ổn rồi", ông Hùng thông tin.

Theo đó, khoảng 1-2 ngày tới, nữ ca sĩ sẽ xuất viện. Các bác sĩ còn hẹn khi ra viện, Siu Black phải hát 1-2 bài tặng bệnh nhân.

"Về nhà, cô ấy phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể hát trở lại như cũ...”, chồng Siu Black nói.

Ông Hùng cũng chia sẻ rằng, những ngày qua, có nhiều thông tin chưa chính xác về sức khoẻ của vợ lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng rất lớn tới gia đình, gây hoang mang cho khán giả.

"Gia đình tôi không kêu gọi từ thiện, không xin giúp đỡ. Hơn nữa, thông tin không đúng về sức khoẻ của cô ấy khiến đơn vị tổ chức hủy show. Đến hiện tại, Siu Black bị hủy 4 show trước Tết...”, chồng ca sĩ Siu Black nói.

Khoảng 10 ngày trước, nữ ca sĩ có triệu chứng mệt mỏi, khó thở nên được người nhà đưa đến một bệnh viện ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) để điều trị.

Ngày 27/10, do tình trạng Siu Black không cải thiện, gia đình đã chuyển chị đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Ca sĩ Siu Black hát trong một chương trình hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), là người dân tộc Ba Na. Nữ ca sĩ được mệnh danh là "họa mi núi rừng Tây Nguyên" với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên…

Sau ồn ào nợ nần năm 2013, Siu Black trở về quê, làm nhiều nghề mưu sinh và thi thoảng đi hát trở lại.

Gần đây, chị vừa tổ chức hôn lễ với chồng cũ, ông Nguyễn Đức Hùng, cựu vận động viên bóng chuyền tỉnh Đắk Lắk. Hai người từng ly hôn năm 2009 và tái hợp năm 2018 nhờ con cái hàn gắn.