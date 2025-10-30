Jack tạm dừng hoạt động biểu diễn sau ồn ào ca từ phản cảm

Sau khi có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội, ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) tiếp tục gây chú ý khi thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Sau những sự việc vừa qua, tôi và ê-kíp đã có thời gian nhìn nhận, đồng thời chủ động làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hóa.

Tôi hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo. Vì vậy, tôi xin phép tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới".

Jack hoãn liveshow, tuyên bố tạm dừng biểu diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo thông báo của Jack, liveshow Trạm dừng chân dự kiến tổ chức vào ngày 1/11 tại Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ bị hoãn. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức vì sự thay đổi đột ngột này, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ các đơn vị đối tác cũng như khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ anh.

"Quyết định này được tôi chủ động đưa ra với mong muốn có thêm thời gian để lắng nghe và tiếp thu những góp ý chân thành từ các cơ quan ban ngành và khán giả.

Tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ. Đây là thời điểm tôi cần bình tĩnh đón nhận mọi điều, có góc nhìn chỉn chu hơn và xứng đáng hơn với tình cảm của tất cả mọi người", Jack viết thêm.

Trước đó, nam ca sĩ cho biết, qua buổi làm việc với cơ quan quản lý văn hóa, anh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của người nghệ sĩ trước công chúng. Jack cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì sự cố sử dụng ca từ thô tục trong phần trình diễn gần đây.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận", Jack nói.

Với vai trò là nghệ sĩ, Jack cho biết, bản thân hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp nam ca sĩ hiểu rõ hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân, nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của nghệ sĩ.

"Trong thời gian tới, tôi cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo. Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục", Jack nhấn mạnh.

Jack nói cần thời gian lắng nghe và trưởng thành hơn trong âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong đêm nhạc Moonlit childhood diễn ra tối 16/10 ở Hà Nội, Jack thể hiện một ca khúc mới chưa được đặt tên.

Bài hát mang giai điệu đậm chất miền Tây, với một số ca từ như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm" hay "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa/Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**".

Sau màn trình diễn của Jack, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích Jack vì hát ca từ mang hàm ý nhạy cảm, thiếu chuẩn mực. Khán giả cho rằng, việc sử dụng cách nói ngược của câu "lào gì cũng t**" là phản cảm, dung tục, không phù hợp biểu diễn trên sân khấu.