Chiến sự Ukraine sắp bước vào mùa đông với nhiều diễn biến mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 47 đợt xâm nhập của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 157 cuộc giao tranh chiến đấu diễn ra, trong đó có 47 cuộc diễn ra trên hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 41 cuộc không kích, thả 87 quả bom có điều khiển. Họ cũng triển khai 3.723 UAV cảm tử và thực hiện 3.373 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định họ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Hàng loạt sân bay ở Nga tạm ngừng hoạt động

Truyền thông Nga đưa tin, rạng sáng 30/10, hoạt động tại 7 sân bay ở Nga đã bị tạm ngừng.

Khoảng 2h00, Cơ quan Hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsia) thông báo tạm thời hạn chế hoạt động của các sân bay ở Volgograd, Kaluga, Saratov và Yaroslavl. Sau đó, Rosaviatsia tiếp tục thông báo hạn chế hoạt động tại sân bay Vnukovo của Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin báo cáo rằng 6 UAV "bay về phía Moscow" đã bị bắn hạ.

Lệnh hạn chế hoạt động của các sân bay Domodedovo và Cherepovets cũng được công bố.

Sau 3h00, Rosaviatsia thông báo nối lại hoạt động tại các sân bay Vnukovo và Domodedovo. Tiếp đó, các sân bay khác của Nga cũng đã hoạt động trở lại.

Mọi nỗ lực phá vây ở Pokrovsk đều thất bại

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình ở hướng Zaporizhia đang tiến gần đến thảm họa. Quân đội Ukraine (AFU) không thể giữ vững tuyến phòng thủ và liên tục rút lui dưới áp lực của đối phương.

Các đoạn video định vị địa lý tiếp theo xác nhận những bước tiến thành công của quân đội Nga (RFAF) tại tỉnh Dnipropetrovsk. Họ đã chiếm được làng Vysheneve, cách Pokrovskoe 11km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang rút lui theo mũi tên vàng, đồng thời cũng phản công trên một số vị trí (Ảnh: Military Summary).

Ở phía bắc Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến ngày càng gần Liman. Phần lớn khu rừng phía đông thành phố hiện được cho là nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Tại Pokrovsk, các đơn vị Kiev đã bị bao vây hoàn toàn trong 3 ngày. Mọi nỗ lực phá vỡ vòng vây đều thất bại. Quân đội Nga (RFAF) đã đưa các phi công điều khiển UAV FPV vào Pokrovsk và bắt đầu lắp đặt thiết bị.

Mirnograd hiện là tâm điểm, các cuộc tấn công của lực lượng Moscow đang được phát động từ mọi hướng để giành được chỗ đứng trong trung tâm. Đồng thời, cũng có báo cáo về những thành công ban đầu của RFAF ở phía bắc thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang rút lui theo mũi tên vàng và có thể tập hợp lại để phản công (Ảnh: Military Summary).

Truyền thông ủng hộ Kiev, trong đó nổi bật nhất là kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), thừa nhận sự hiện diện đông đảo của RFAF tại Pokrovsk và các chỉ huy lực lượng Kiev báo cáo sai sự thật về tình hình nghiêm trọng ở pháo đài này.

"Pokrovsk đang bị áp đảo bởi số lượng binh sĩ Nga", DeepState viết, đồng thời nhận định, quân đội Nga đang lợi dụng điểm yếu của hệ thống phòng thủ ở phía nam thành phố cũng như phát huy tối đa ưu thế về quân số.

Những báo cáo sai lệch từ một số chỉ huy lữ đoàn AFU đang phòng thủ ở phía nam Pokrovsk đã đóng một vai trò đặc biệt. Hiện tại ở trung tâm thành phố "không chỉ có hàng trăm lính Nga, họ còn phục kích bất kỳ sự di chuyển nào, rải mìn đường sá, giao tranh với các đơn vị hậu phương (trinh sát điện tử, tác chiến điện tử, phi công, pháo binh, súng cối). Các đơn vị vận hành UAV Nga đã tiến vào phía nam thành phố và đang tích cực hoạt động", DeepState cho biết.

"Tệ nhất là RFAF đã phá vỡ hệ thống hậu cần hướng tới Mirnograd và tất cả khu vực. Tình hình đang trên bờ vực sụp đổ và tiếp tục xấu đi", các nhà phân tích ủng hộ Kiev thừa nhận.

Theo kênh Suriyakmaps, tại mặt trận Pokrovsk - Mirnograd, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía nam Rodynske và chiếm giữ một số vị trí xung quanh các trang trại, cho phép họ tiếp cận tuyến đường tiếp tế cuối cùng của đối phương đến thành phố Mirnograd trong những giờ gần đây.

Điều này có nghĩa là lực lượng Kiev chỉ có thể rút lui qua các tuyến đường phụ, gây khó khăn cho bất kỳ nỗ lực sơ tán nào. Quân đội Nga tiếp tục gây sức ép từ phía đông, buộc lực lượng đồn trú AFU phải đẩy nhanh việc rút quân khỏi khu vực gần như bị bao vây (hai cánh quân Nga cách nhau chưa đầy 5km).

Tại Pokrovsk, tình hình có phần khả quan hơn đối với lực lượng Kiev, mặc dù tình hình tiếp tục xấu đi theo thời gian: Quân đội Nga chiếm được hoàn toàn quận Sobachivka, cũng như vùng ngoại vi Hnativka và một phần lớn vùng ngoại ô của làng Rih.

Trong khi đó, ở phía bắc tuyến đường sắt, khu công nghiệp thực tế bị chiếm giữ cho đến tận vùng rìa phía tây bắc thành phố, trong khi ở quận Dinas, RFAF đang cố gắng củng cố vị trí với rất nhiều khó khăn do sự kháng cự của AFU tại đó cũng như ở vùng lân cận nhà máy Silica Pokrovsky, nơi giao tranh cũng đã bắt đầu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev đang tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

"Cá đã trong rọ, Nga cất mẻ lưới nặng tay", kênh AMK Mapping mô tả diễn biến tại Pokrovsk, đồng thời khẳng định tình hình ở thành phố đã đạt đến điểm thảm khốc đối với AFU. Các đơn vị Kiev ở Mirnograd, phía đông Pokrovsk và các làng xung quanh đang bị bao vây.

RFAF đã đột phá đến phía bắc Pokrovsk, chỉ để lại một hành lang rộng 2km với những cánh đồng trống để thoát khỏi vòng vây. Những ngày tới sẽ mang tính quyết định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trong khi đó, kênh Z-Committee có vẻ như Pokrovsk đã bên bờ vực thất thủ. Quả vậy, nếu một nhánh màu hồng trên phần đỉnh bản đồ dưới đây là sự hiện diện của quân đội Nga tiến từ Rodynske xuống, thì AFU đang ở trong tình thế khó khăn nhất của cả chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố.

Có lẽ Bộ chỉ huy Kiev sẽ cố gắng rút lui khỏi Mirnograd bằng cách phản công về Pokrovsk. Điều thú vị cần tìm hiểu là liệu họ có thể vượt qua được bầu trời đầy UAV đó hay không.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd cũng như Dobropolye ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng. Kiev nỗ lực ngăn đà sụp đổ (Ảnh: Z-Committee).

Kênh Ayden cũng cho rằng tình hình ở Mirnograd đang ở giai đoạn bi đát đối với AFU. Có thông tin cho biết đích thân Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, đã đến trung tâm đầu não tác chiến trên hướng Pokrovsk để đích thân chỉ huy các cuộc phản công nhằm mở đường máu cho các đơn vị bị mắc kẹt có thể rút lui.

Quân đội Nga đã tiến sâu hơn vào phía bắc Pokrovsk và mũi tiên phong của cánh quân này chỉ còn khoảng 1 dặm (1,6km) nữa thôi là sẽ bắt tay thành công với cánh quân đang phát triển từ Mirnograd, tương tự khoảng cách giữa 2 gọng kìm của RFAF do kênh AMK Mapping ước tính ở trên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Đường rút lui cuối cùng của lực lượng Kiev (màu xanh) đã bị cắt đứt (Ảnh: Ayden).

Nga bắt đầu tấn công Zvanovka ở Seversk

Kênh RVvoenkor đưa tin, theo hướng Seversk, quân đội Nga, sau khi chiếm được Fedorovka, Kuzminovka và Pereezdnoye, đã bắt đầu tấn công Zvanovka.

Các nhà phân tích thông tin tình báo định vị được các đoạn phim do lực lượng Kiev công bố, qua đó cho thấy sự di chuyển của Nga ở khu vực phía nam và trung tâm Zvanovka.

"Quân đội Nga đã chiếm được Pereezdnoye và tiến vào Zvanovka", các nhà phân tích quân sự ủng hộ Kiev xác nhận chậm hơn so với thực tế chiến sự.

Gần đây, có thông tin cho rằng RFAF đã tiến về phía bắc và phía tây làng Vyemka lân cận, chiếm được một số cứ điểm của đối phương với phạm vi tiến công lên tới 3km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 29/10. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục tiến lên phía bắc (Ảnh: ZOV Military).

Nga kiểm soát Vishneve ở vùng Dnipropetrovsk

Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 36, Tập đoàn quân 29 RFAF đã kiểm soát Vishneve, một đầu cầu kiên cố của lực lượng Kiev. Việc giành được Vishneve, tạo điều kiện cho Cụm tác chiến Vostok tiến xa hơn về phía tây, kênh RVvoenkor cho hay.

Khu vực phòng thủ rộng hơn 10km2 đã được kiểm soát, hơn 280 tòa nhà bị quét sạch. Thiệt hại của AFU lên tới 1 đại đội, 6 xe bọc thép và 19 xe cơ giới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 29/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Trong khi đó, trang phân tích quân sự Anna News đưa tin, lực lượng Moscow đã chọc thủng một cứ điểm của đối phương và đang tiến về phía bắc Huliaipole, trên biên giới của các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Sau khi RFAF giành được Verbove, lực lượng Kiev đã cố gắng thiết lập một hệ thống phòng thủ xung quanh 3 khu định cư: Vyshneve, Kirpichny và Yehorivka, nằm dọc theo tuyến phòng thủ cũ của AFU, khiến chúng rất dễ bị tấn công.

Kế hoạch này đã không thành công ngay lập tức, Bộ chỉ huy Kiev không tính đến việc khu định cư Privolne hoàn toàn chưa được chuẩn bị cho việc phòng thủ. Nhờ vậy, quân đội Nga đã đột phá qua sông Yanchur và đánh úp các cứ điểm chính của đối phương trên toàn bộ khu vực.

RFAF đã đột phá đến Yehorivka từ phía nam, trên thực tế cô lập AFU ở Vyshneve và Kirpichny, nơi họ buộc đối phương phải rút lui.

Việc kiểm soát Vyshneve và Yehorivka cho phép lực lượng Moscow tiến xa hơn về phía tây, hướng tới đường cao tốc Pokrovskoe - Huliaipole và các khu định cư dọc theo đó. Việc chiếm giữ sẽ cắt đứt triệt để tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng đồn trú của đối phương tại Huliaipole.

Cùng lúc đó, từ làng Vishnjevo, vừa được kiểm soát, quân đội Nga đã đột phá 2,5km về phía bắc và tiến đến rìa phía nam làng Gaj. Thông tin về việc củng cố lực lượng đang được chờ đợi, kênh ZOV cho biết.

Giao tranh cũng đang diễn ra ở phía nam làng Novoaleksandrivka, nằm ở phía đông. Ngoài ra, các báo cáo cho thấy các hoạt động tấn công của RFAF đang diễn ra ở phía đông làng Danilovka.

Pháo binh Nga đang tập kích tuyến đường Pokrovskoe - Huliaipole, đi qua ngôi làng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk và Zaporizhia ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Giao tranh ác liệt tại Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tiến vào Konstantinovka, và giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực Santurinivka.

Cụ thể, RFAF tiến vào được khu vực phía đông Konstantinovka. Các đơn vị tiền phương của họ đang hoạt động tại khu vực Santurinovka. Lính xung kích Nga xâm nhập 1,5km vào ranh giới thành phố. Mặc dù lực lượng Moscow đạt được kịch bản chiến thắng ban đầu, nhưng AFU vẫn kháng cự dữ dội.

Như Pokrovsk đã chứng minh, lực lượng Kiev hoàn toàn nhận thức được việc rút lui vào trung tâm thành phố sẽ có ý nghĩa như thế nào bởi mối đe dọa từ các nhóm đột kích nhỏ lẻ xâm nhập qua hệ thống đường ngầm và các chiến thuật khác của Nga, điều này sẽ làm tan rã hệ thống phòng thủ.

Ngay cả khi có một khu công nghiệp lớn ở trung tâm, nơi có thể đóng vai trò là cốt lõi phòng thủ của Konstantinovka, như ở Chasov Yar, lực lượng Kiev cũng sẽ không thể ngăn chặn triệt để chiến thuật này.

Thành phố Konstantinovka, rộng lớn hơn nhiều so với Chasov Yar, và do đó, AFU cần nhiều quân hơn đáng kể để thiết lập một mạng lưới cứ điểm mạnh hoàn chỉnh và một tiền tuyến ổn định trong phạm vi thành phố.

Mối đe dọa mất liên lạc giữa các đơn vị đồn trú biến ngay cả vị trí thuận tiện và kiên cố nhất thành một "chiếc vali không có tay cầm" nếu bị bao vây. Do đó, khi RFAF xâm nhập vào các khu vực mới của thành phố, rủi ro đối với phía Kiev tăng theo cấp số nhân.

AFU sẽ chống cự dai dẳng nhất ở vùng ngoại vi phía đông và đông bắc thành phố, nơi họ có khả năng duy trì an ninh. Suy cho cùng, lực lượng Kiev không thể trông cậy vào viện binh nếu có chuyện gì xảy ra.

Bộ chỉ huy Kiev đang tập trung củng cố lực lượng ở phía tây bắc Pokrovsk và khu vực Dobropolye.

Quân đồn trú của AFU trong thành phố Konstantinovka bao gồm các đơn vị sau: Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 5, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 42, Lữ đoàn Bộ binh số 112 và các đơn vị của Vệ binh Quốc gia.

Các tuyến đường tiếp cận Konstantinovka ở phía đông bắc được Lữ đoàn Bộ binh số 241 AFU và các đơn vị khác bảo vệ. Thành phần lực lượng khá vững chắc, nhưng trình độ giữa họ đặt ra nhiều câu hỏi. Xét cho cùng, theo các tài liệu, Lữ đoàn N có thể có đầy đủ quân số theo cơ cấu tổ chức, nhưng trên thực tế, tình hình có thể khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 29/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, dần dần khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nhưng câu hỏi này đã được trả lời một phần bởi nghị sĩ Ukraine, ông Gorbenko, trên truyền hình.

"Có những trường hợp một tiểu đoàn có biên chế đầy đủ vào khoảng 560-600 chiến binh. Nhưng quân số thực tế của tiểu đoàn là 125 người, và trong số đó, chỉ có 7 người là lính bộ binh có khả năng thực sự chiến đấu. Những người còn lại là chỉ huy, một đại đội hỗ trợ, một đại đội hậu cần, một đại đội (hoặc trung đội) thông tin liên lạc.... Và tại sở chỉ huy, họ nói: Không còn ai để chiến đấu nữa", nghị sĩ Gorbenko nói.