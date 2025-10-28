Xuất thân danh gia vọng tộc và chuyện ít biết về huyền thoại Hứa Thiệu Hùng

Xuất thân danh gia vọng tộc

Hứa Thiệu Hùng (SN 1948) lớn lên trong một gia đình quyền quý ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ông là cháu ruột của nhà văn Hứa Quảng Bình - vợ của đại văn hào Lỗ Tấn, là cháu 4 đời của Hứa Ứng Quỳ - Lễ bộ Thượng thư triều Thanh và được Từ Hy Thái hậu nhận làm con đỡ đầu.

Năm 1958, gia đình Hứa Thiệu Hùng sang Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. Gia tộc họ Hứa nổi tiếng với nhiều doanh nhân, học giả, chính trị gia và nhà giáo dục danh tiếng. Hứa Thiệu Hùng cũng có quan hệ họ hàng với tỷ phú Hứa Tấn Hanh - chồng của cựu Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân.

Hứa Thiệu Hùng sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng có đam mê mãnh liệt với điện ảnh (Ảnh: HK01).

Dù sinh ra trong gia đình quyền quý, nam diễn viên luôn giữ thái độ khiêm nhường. Ông từng nói: “Có gì để khoe khoang? So với nhiều người trong dòng tộc, tôi là nhân vật kém cỏi nhất. Khi tôi được sinh ra, nhà họ Hứa đã không còn như đồn đại”.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông phụ giúp cha trong việc kinh doanh trang sức. Nhưng chính đam mê nghệ thuật đã đưa Hứa Thiệu Hùng đến với lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của đài TVB vào năm 1972, mở ra hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh.

Ở thập niên 1970, ông được khán giả gọi thân mật là “Benz ca” hoặc “Benz Hùng” vì là diễn viên đầu tiên của đài ATV lái xe Mercedes-Benz đến phim trường làm việc. Trái với vẻ ngoài sang chảnh, Hứa Thiệu Hùng có lối sống giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp.

Năm mươi năm vinh quang với nghề diễn

Trong suốt những năm 1980, Hứa Thiệu Hùng liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng của Hong Kong. Tổng số phim ông đóng trong hơn 50 năm làm nghệ thuật lên tới 200, gồm cả phim nhựa và phim truyền hình.

Dù không sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai như nhiều tài tử nổi tiếng thời bấy giờ, Hứa Thiệu Hùng vẫn khiến khán giả nhớ mãi nhờ gương mặt hồn hậu, thân thiện phù hợp với nhiều kiểu nhân vật cùng lối diễn xuất dí dỏm, gần gũi.

Hứa Thiệu Hùng được gọi là "trùm vai phụ" của màn ảnh TVB (Ảnh: Sina).

Các vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp của ông gồm: Yến hoa tuyệt kiếm, Thần điêu đại hiệp (1983), Ỷ thiên đồ long ký (1986), Mẹ chồng nàng dâu, Chuyện chàng Vượng, Huyết chiến, Sứ đồ hành giả...

Ông hóa thân thành ông chú hồn hậu, hào sảng, hài hước, lúc lại là gã đàn ông bặm trợn, ngang ngược đầy mưu mô. Bất cứ với vai diễn nào, Hứa Thiệu Hùng cũng ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và sống động.

Năm 2013, ông đoạt Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của đài TVB nhờ vai Hương Thiện Nam trong Khi mỹ nhân hành động. Một năm sau, vai Đàm Hoan Hỷ trong Sứ đồ hành giả mang về cho ông 2 giải thưởng do khán giả bình chọn: Nam diễn viên được yêu thích nhất và Nhân vật truyền hình được yêu thích nhất.

Hứa Thiệu Hùng có vai diễn ấn tượng trong "Sứ đồ hành giả" (Ảnh: Sina).

Nhân vật Đàm Hoan Hỷ trong 2 phần phim "ăn khách" Sứ đồ hành giả cũng là vai diễn nổi tiếng trong sự nghiệp của Hứa Thiệu Hùng. Xuất hiện bên cạnh lớp đàn em như Xa Thi Mạn, Trần Hào, Miêu Kiều Vỹ và Tuyên Huyên, ông vẫn tỏa sáng với phong thái ung dung, khẳng định vị thế “trùm vai phụ” của màn ảnh Hong Kong.

“Trước mỗi vai diễn, tôi đều dồn hết sức. Đó là cách tôi thể hiện lòng biết ơn với khán giả - những người đã dành thời gian để xem tôi diễn”, ông chia sẻ.

Ông từng được đề cử Nam phụ xuất sắc tại Giải Kim Tượng lần thứ 19 và được đài TVB vinh danh là Diễn viên kiệt xuất sau nhiều năm thầm lặng cống hiến cho nhà đài vào năm 2012.

Tháng 4/2019, nam diễn viên vừa xuất hiện trên sóng truyền hình trong Thiết thám - phim truyền hình đầu tiên của TVB được phát sóng trên nền tảng Netflix.

Hứa Thiệu Hùng đóng phim vì đam mê, không phải vì kinh tế (Ảnh: Sina).

Người chồng, người cha “10 điểm” hết lòng vì gia đình

Ít khi nhắc đến đời tư nhưng Hứa Thiệu Hùng được đồng nghiệp nhận xét là người chồng, người cha mẫu mực. Ông kết hôn vào năm 1992 với một phụ nữ Singapore từng trải qua một lần đổ vỡ. Thiệu Hùng yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột. Cặp đôi có thêm một con gái chung, sống hạnh phúc suốt hơn 30 năm.

Sau khi hết hợp đồng với TVB vào năm 2018, ông chuyển tới sống ở Singapore, thỉnh thoảng quay lại Hong Kong, Trung Quốc đại lục để tham gia một số chương trình truyền hình. Nam nghệ sĩ coi diễn xuất là niềm vui chứ không phải gánh nặng công việc.

Gia đình hạnh phúc của Hứa Thiệu Hùng (Ảnh: Instagram).

Những năm cuối đời, Hứa Thiệu Hùng cùng con gái lập kênh YouTube chia sẻ cuộc sống thường nhật. Ông cũng đầu tư hơn 10 triệu HKD (gần 34 tỷ đồng) giúp con khởi nghiệp chuỗi cà phê tại Singapore. Trong đoạn video đăng tải chỉ một tuần trước khi qua đời, hai cha con vẫn vui vẻ chơi game cùng nhau.

Sáng 28/10, làng giải trí châu Á chấn động trước thông tin Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 77 do suy đa tạng - biến chứng của ung thư. Trước đó, ông được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hứa Thiệu Hùng qua đời vào ngày 28/10 vì bệnh tật (Ảnh: Weibo).

Từ đầu tháng 6, vấn đề sức khỏe của Hứa Thiệu Hùng đã khiến nhiều khán giả lo ngại khi nhận thấy ông thường xuyên thở hổn hển, mệt mỏi khi đi bộ trên đường bằng. Dịp tết Trung thu vừa qua, sao phim Lực lượng phản ứng được nhìn thấy vẫn khỏe mạnh, tươi tỉnh trong một buổi tụ họp cùng bạn bè.

Sự ra đi của ông khiến các đồng nghiệp như Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ, Dật Tiên, nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng, Lâm Chí Hoa, Xa Thi Mạn tiếc thương.

Trong mắt đồng nghiệp, Hứa Thiệu Hùng là người tiền bối mẫu mực, khiêm nhường và luôn nâng đỡ thế hệ trẻ. Ông được xem là gương mặt đại diện cho “thế hệ vàng” của TVB, biểu tượng của tinh thần chuyên nghiệp và tận tụy với nghề.

Tang lễ của Hứa Thiệu Hùng dự kiến được tổ chức riêng tư tại Singapore, trong vòng tay gia đình và những người bạn thân thiết.