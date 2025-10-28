"Mỹ nhân màn ảnh" Lê Khanh và nhan sắc hiếm thấy qua 5 thập kỷ

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh ra trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật. Bố chị là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, còn 2 chị em gái Lê Vân và Lê Vi đều là những nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

Từ năm 7 tuổi, Lê Khanh đã bước lên sân khấu, bắt đầu hành trình gắn bó với ánh đèn nghệ thuật.

Với vẻ đẹp khả ái và lối diễn tự nhiên, Lê Khanh nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Đức Hoàn và được giao vai nữ thanh niên xung phong trong bộ phim Từ một cánh rừng khi mới 15 tuổi.

Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên, mở ra con đường nghệ thuật nhiều dấu ấn sau này. Nữ đạo diễn Đức Hoàn từng chia sẻ, bà chọn Lê Khanh vào vai chính bởi gương mặt trong sáng và vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu, “tựa như ánh trăng rằm” của cô gái trẻ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất biến hóa, NSND Lê Khanh còn chinh phục khán giả với nhan sắc thanh thoát, đậm chất điện ảnh. Ở chị hội tụ vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn toát lên khí chất trí tuệ và tinh tế của người nghệ sĩ.

Chính sự hòa quyện giữa tài năng và dung nhan ấy đã tạo nên phong thái riêng biệt, khiến mỗi lần Lê Khanh xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh đều để lại dấu ấn khó quên trong lòng công chúng.

Lê Khanh và phong cách thời trang của những cô gái Hà Nội thập niên 1990.

NSND Lê Khanh cũng là một trong những gương mặt "mỹ nhân ảnh lịch" vang bóng một thời cùng với Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Giáng My…

Thập niên 90, qua ống kính của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người bấm máy cho hàng loạt mỹ nhân màn ảnh Việt thời điểm đó, Lê Khanh thu hút bởi nét đẹp đằm thắm, nền nã đặc trưng của người Hà Nội (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Chia sẻ về NSND Lê Khanh, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn tiết lộ rằng, nữ nghệ sĩ vừa là người chị thân thiết, vừa là người mẫu "ruột" của mình.

Anh kể với phóng viên Dân trí về cơ duyên chụp ảnh cho đàn chị: "Ra trường, tôi may mắn được đi quay phim cho đạo diễn Phạm Việt Thanh - chồng chị Lê Khanh. Anh Thanh thì chụp ảnh cho chị Khanh từ xưa đến giờ, nhưng thiên về ảnh phong cách cổ điển, tức là người mẫu chỉ là một phần của bối cảnh. Còn tôi thiên về chân dung nhân vật" (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

NSND Phạm Thị Thành (phải, đeo kính) lúc sinh thời cũng đặc biệt dành nhiều lời khen tặng cho NSND Lê Khanh. Theo NSND Phạm Thị Thành, Lê Khanh đẹp như một biểu tượng của sân khấu kịch nói phía Bắc.

"Lê Khanh mang vẻ đẹp vừa đài các, vừa đằm thắm, nền nã, dịu dàng. Có thể nói, Lê Khanh đẹp như một biểu tượng của sân khấu kịch nói phía Bắc. Thế hệ sau này, chưa có ai có thể thay thế được Lê Khanh", NSND Phạm Thị Thành nói.

Hiện tại, "mỹ nhân màn ảnh" một thời đã có những dấu hiệu thời gian trên gương mặt nhưng vẫn giữ được thần thái kiêu sa, sang trọng, nét đẹp thanh tao, nền nã hiếm thấy.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, khi được hỏi về việc được xem là “biểu tượng của người con gái Hà Nội xưa”, NSND Lê Khanh mỉm cười chia sẻ: “Thật ra tôi cũng không biết nữa. Mọi người mặc định cho tôi phong cách Hà Nội, nhưng phần nhiều là do nghe kể lại từ cha mẹ. Từ cung cách ăn mặc, ứng xử đến nếp sống trong gia đình - tất cả đều thấm vào tôi một cách tự nhiên".

Chị kể, thuở nhỏ, mỗi dịp giỗ chạp hay lễ Tết, trong nhà luôn có trên có dưới, có thưa gửi, chăm nom nhau chu đáo. Dù thời bao cấp thiếu thốn, nhưng đúng như câu “đói cho sạch, rách cho thơm”, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, quần áo phẳng phiu. “Giờ mà mặc đồ không là ủi ra đường là tôi ngượng lắm. Nó thành nếp rồi”, nữ nghệ sĩ nói.

Ở tuổi 63, NSND Lê Khanh vẫn giữ phong độ rạng rỡ với gu thời trang tinh tế, biết dung hòa giữa cổ điển và hiện đại. Nữ nghệ sĩ chọn trang phục tông màu nhẹ, điểm nhấn nằm ở đường cắt mềm mại và phụ kiện ngọc trai, toát lên vẻ thanh nhã nhưng vẫn rất thời thượng.

Không bó mình trong khuôn mẫu, trong thiết kế trắng tối giản, chị toát lên vẻ đẹp của sự an nhiên và khí chất của người đã đi qua năm tháng nhưng vẫn luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng.

Mới đây, nhân dịp đảm nhận vai trò giám khảo trong buổi casting (tuyển diễn viên) phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, NSND Lê Khanh thực hiện bộ ảnh áo dài mang phong cách cổ điển, tôn vinh vẻ đẹp đậm chất Á Đông - thanh lịch, nền nã mà vẫn toát lên nét quý phái riêng của chị.

Ở vai trò mới, Lê Khanh chia sẻ nhiều cảm xúc khi được gặp gỡ những gương mặt trẻ đầy tiềm năng, lắng nghe họ kể về hành trình và niềm say mê nghệ thuật ánh lên trong từng ánh mắt.

Nữ nghệ sĩ cho biết, chị luôn trân trọng những giây phút được đồng hành cùng thế hệ diễn viên mới - những người mang đến cho chị niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng của điện ảnh Việt.

Ảnh: Facebook nhân vật