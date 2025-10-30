Điều khiến cựu Thủ tướng Canada say mê nữ ca sĩ Katy Perry

Theo tờ The US Sun, ông Justin Trudeau và Katy Perry cùng tham dự tiệc sinh nhật tổ chức tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse - một trong những địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Paris. Họ rời khỏi sự kiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thoải mái, không ngại ánh nhìn từ truyền thông.

Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, cựu Thủ tướng Canada say mê Katy Perry và xem cô là “người phụ nữ hoàn hảo”. Cả hai có nhiều điểm chung về quan điểm chính trị, cách nuôi dạy con cái và tình yêu với ẩm thực Pháp.

Katy Perry xuất hiện hạnh phúc bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: News).

Một người bạn của Trudeau cho biết: “Ông ấy thích những người phụ nữ thông minh, truyền cảm hứng. Katy có sự cuốn hút rất riêng và họ trò chuyện với nhau hàng giờ không chán”.

Nguồn tin cho hay, chuyện tình này đến vào đúng thời điểm cả hai đều trải qua giai đoạn chuyển biến lớn trong cuộc sống. Với Justin Trudeau, đây là cách ông vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên sau gần 10 năm gắn bó với chính trường.

Với Katy Perry, mối quan hệ mới là “liều thuốc tinh thần” sau khi chia tay tài tử Orlando Bloom hồi tháng 6 vừa qua.

Tin đồn hẹn hò giữa cựu Thủ tướng Canada và nữ ca sĩ nổi tiếng rộ lên từ tháng 7, khi họ bị bắt gặp dùng bữa tối tại Montreal (Canada). Ông Trudeau sau đó cũng xuất hiện trong một buổi biểu diễn của Katy tại đây.

Cặp đôi từng tạm dừng hẹn hò một thời gian vào tháng 9 vì áp lực dư luận và lịch trình bận rộn nhưng họ nối lại quan hệ không lâu sau đó. Đầu tháng 10, hai người tiếp tục bị phát hiện có cử chỉ thân mật trên du thuyền ở California (Mỹ), càng khiến tin đồn trở nên đáng tin hơn.

Nữ ca sĩ Katy Perry (41 tuổi) xác nhận chia tay tài tử Orlando Bloom sau gần 10 năm bên nhau. Họ có chung một con gái 5 tuổi, Daisy Dove, và sẽ cùng chăm sóc con sau khi ly thân.

Ông Justin Trudeau (54 tuổi) từ chức Thủ tướng Canada hồi tháng 3, khép lại gần một thập kỷ lãnh đạo đất nước. Ông và Sophie Grégoire - người vợ gắn bó 18 năm - ly hôn vào năm 2023 và có 3 con chung.

Mối quan hệ giữa Katy Perry và ông Justin Trudeau hiện chưa được hai bên chính thức xác nhận, nhưng sự xuất hiện thân mật của họ trong thời gian qua khiến dư luận tin rằng một chuyện tình đẹp đang dần được vun đắp.