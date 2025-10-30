Ra sông bắt cá giữa mưa lũ, một người bị nước cuốn mất tích

Ngày 30/10, UBND xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích khi đi bắt cá trên sông Pô Kô, xã Đăk Pét.

Trước đó sáng 29/10, ông A.N. (SN 1977, không rõ nơi thường trú) đến thăm chị gái ở thôn 14B, xã Đăk Pék. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ông N. đã ra sông Pô Kô bắt cá thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc sông Pô Kô (Ảnh: Chí Anh).

Nhận được tin báo, UBND xã Đăk Pék đã chỉ đạo lực lượng chức năng đi dọc sông Pô Kô để tìm kiếm nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Lực lượng chức năng xã Đăk Pék khuyến cáo người dân không ra sông, suối bắt cá trong mưa lũ.

Theo báo cáo của UBND xã Đăk Pét, tính đến 20h ngày 29/10, toàn xã có 32 hộ bị ngập sâu đã được di chuyển đến nơi an toàn, 4 căn nhà bị đất đá sạt xuống. Nhiều cầu treo, đường giao thông bị hư hỏng, chia cắt.