Nguyễn Văn Chung lên tiếng về nghi vấn bán bản hit tiền tỷ cho Hòa Minzy

Không bán ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình lấy tiền

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Tài Linh).

Nổi tiếng với những bản hit đình đám và thành công về mặt thương mại, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có những ca khúc mà anh không hề nhận tiền bản quyền.

Khi được hỏi về tin đồn bán bài hát có giá tiền tỷ cho Tùng Dương và Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung khẳng định: "Tôi không viết bài hát theo đơn đặt hàng của Tùng Dương và Hòa Minzy mà là tôi tự viết và mong muốn hợp tác với các ca sĩ để mang tới những giá trị đẹp cho xã hội. Vì vậy đây không phải là cuộc mua bán”.

Nhạc sĩ chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, với anh, âm nhạc không chỉ là một nghề kiếm sống mà còn là phương tiện để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những ca khúc như Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai (do Tùng Dương thể hiện) và Nỗi đau giữa hòa bình (do Hòa Minzy hát) là ví dụ điển hình.

Đây là những sáng tác mang thông điệp ý nghĩa, hướng đến cộng đồng và lòng yêu nước, chính vì vậy, nhạc sĩ muốn chúng được lan tỏa rộng rãi mà không đặt nặng vấn đề kinh tế.

Nguyễn Văn Chung cho rằng, mỗi người nghệ sĩ đều có trách nhiệm cống hiến những mặt tinh thần cho xã hội. "Một bài hát hay là một bài hát có thể sống được, lan tỏa đến mọi người và mang lại giá trị tinh thần", anh nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu với người hâm mộ tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước (Ảnh: Tiến Linh).

Đối với anh, việc các nghệ sĩ có thể mua lại bản quyền bài hát cũng là một cách đầu tư cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, anh khẳng định mình không thể tự thực hiện tất cả mọi khâu từ sáng tác, thu âm đến sản xuất video.

"Tôi không có tiền để làm tất cả", cha đẻ của Viết tiếp câu chuyện hòa bình thẳng thắn.

“Nhưng cùng hợp tác với các nghệ sĩ khác thì có thể làm được. Đây một mặt là sản phẩm tinh thần của tôi, một mặt là sự đầu tư để bài hát có thể đến với khán giả một cách tốt nhất", Nguyễn Văn Chung nói.

10 năm nữa mới tính đến việc ra đời “siêu phẩm” 6 tỷ view

Trước câu hỏi liệu có đang ấp ủ một “siêu phẩm” 6 tỷ view như Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay không, nhạc sĩ Chung cũng đáp: “Tôi chưa nghĩ đến, chắc phải 10 năm nữa”.

Đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, SN 1983, đã có gia tài đồ sộ về âm nhạc. Anh có trong tay hơn 700 ca khúc tự sáng tác.

Cha đẻ của bản hit 6 tỷ view "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" có đông đảo người hâm mộ ở mọi lứa tuổi, từ các em thiếu nhi cho tới các cụ già (Ảnh: Tiến Linh).

Bên cạnh những sáng tác về tình yêu, gia đình và xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn dành nhiều tâm huyết cho mảng âm nhạc thiếu nhi. Anh đã viết hơn 300 ca khúc cho trẻ em và vừa ra mắt cuốn sách Viết tiếp câu chuyện hòa bình hợp tác của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cuốn sách bao gồm những câu chuyện, bản nhạc, và cả mã QR để các em nhỏ có thể quét và nghe nhạc, xem video clip.

"Tôi không muốn chỉ viết nhạc, tôi muốn bài hát có thể sống được", anh bộc bạch. Anh mong muốn những ca khúc thiếu nhi của mình sẽ lan tỏa đến các trường mầm non, trường học, các chương trình biểu diễn, để thật sự sống với các con, chứ không chỉ là bản nhạc trên giấy.

Khi được hỏi về việc có tiếp tục sáng tác nhạc thiếu nhi, anh cho biết 300 ca khúc là đủ. Anh muốn dành thời gian để làm mọi cách tốt nhất để lan tỏa 300 ca khúc đó đến các con.

"Nếu mình viết nữa mà mình không làm gì để lan tỏa thì không có ai nghe được, nó không có hiệu quả", anh quan niệm.

Đồng thời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng vừa trao tặng bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi của anh cho Đài Tiếng nói Việt Nam để các tác phẩm có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với khán giả.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ tài năng . Anh nổi tiếng với nhiều bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng như: Nhật ký của mẹ, Vầng trăng khóc và Chiếc khăn gió ấm. Bên cạnh dòng nhạc pop-ballad, Nguyễn Văn Chung còn là người tiên phong trong việc sáng tác nhạc thiếu nhi, với hơn 300 ca khúc được các em nhỏ yêu mến.

Vài năm gần đây, anh tiếp tục gây ấn tượng với những sáng tác ý nghĩa về đề tài đất nước, con người như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình. Với hơn 20 năm hoạt động, Nguyễn Văn Chung không chỉ là một nhạc sĩ thành công về mặt thương mại mà còn được đánh giá là có những cống hiến tích cực cho cộng đồng.