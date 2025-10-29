Jack xin lỗi sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Tối 29/10, ca sĩ Jack thông báo trên trang cá nhân, cho biết anh đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội vào chiều cùng ngày.

Qua những góp ý từ cơ quan quản lý văn hóa, Jack nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của người nổi tiếng. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì vụ ồn ào hát ca từ thô tục vừa qua.

Jack lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi hát ca từ thô tục (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận", Jack nói.

Với vai trò là nghệ sĩ, Jack cho biết bản thân hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp nam ca sĩ hiểu rõ hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân, nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của nghệ sĩ.

"Trong thời gian tới, tôi cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo. Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục", Jack nhấn mạnh.

Giọng ca 9X mong nhận được sự cảm thông từ khán giả, đồng thời hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước.

Màn trình diễn gây tranh cãi hôm 16/10 của Jack (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong đêm nhạc Moonlit childhood diễn ra tối 16/10 ở Hà Nội, Jack thể hiện một ca khúc mới chưa được đặt tên.

Bài hát mang giai điệu đậm chất miền Tây, với một số ca từ như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm" hay "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa/Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**".

Sau màn trình diễn của Jack, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích Jack vì hát ca từ mang hàm ý nhạy cảm, thiếu chuẩn mực. Khán giả cho rằng, việc sử dụng cách nói ngược của câu "lào gì cũng t**" là phản cảm, dung tục, không phù hợp biểu diễn trên sân khấu.

Hôm 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - đưa ra phản hồi sau tranh cãi, cho rằng ca khúc chỉ là tiết mục ngẫu hứng, bản gốc cũng không có cụm từ phản cảm như một số thông tin đang lan truyền.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Về trường hợp màn trình diễn gây tranh cãi của Jack, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều từ ngữ phản cảm, cần phải xử lý nghiêm minh.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - bác bỏ lý do phía ca sĩ giải thích rằng bài hát chỉ là "ngẫu hứng trình diễn", bởi phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước.

Theo ông Lê Quang Tự Do, phía Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thậm chí phải giảm tốc độ bài hát, nghe đi nghe lại và thấy rằng, bài hát có câu nói phản cảm, tác động xấu đến giới trẻ.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở VH&TT Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.